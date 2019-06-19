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Sokak lambasının altında onunla karşılaştı hayatı değişti!

serpil.hanoglu serpil.hanoglu
EĞLENCE  | 19.06.2019 10:52 | Son Güncelleme

Sokak lambasının altında ders çalışırken bir milyonerin yardımıyla hayatı tamamen değişen çocuğun hikayesi size umut verecek!

Sokak lambasının altında onunla karşılaştı hayatı değişti!

Sokak lambasının altında ders çalışan çocuğun görüntüleri sosyal medyaya yayılmıştı. Kısa sürede farklı yorumları bir araya getiren bu görüntü umudun habercisi oldu.

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Peru’da yaşayan 12 yaşındaki Víctor Martín Angulo Córdoba evlerinde elektrik olmadığı için sokak lambasının altında ders çalışıyordu.

Zor şartlarda yaşayan 3 kardeşten en küçüğü olan Victor, sokak lambası altında okul ödevlerini yapıyordu. Hayatın zorluklarına rağmen eğitim hayatında çok başarılı olan Victor’un hayali ise ülkesinde yaşanan yolsuzluklara son verebilmek adına Polis olmak.

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Victor’un yaşadığı bölgede, nüfusun %5’i elektriğe ulaşamıyor. Bu sebeple ise Victor’un annesi sayaç taktırmak için hem imkan olmadığı hem de yeterli parası bulunmadığını belirtiyor.

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Bu görüntülerin sosyal medyaya yayılmasıyla 31 yaşındaki milyoner Yaqoob Yusuf Ahmed Mübarek, Victor ve ailesine yardım eli uzatmak istedi.

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Peru’ya giden milyoner Victor’un yaşadığı evi buldu. Ailesiyle tanışan iş adamı Victor’un annesinin kendi işini kurmasına yardım etti. Yaqoob Yusuf Ahmed Mübarek, Victor’un çok başarılı olacağına inandığını bu yüzden de okuduğu okulu yeniden yaptıracağına dair söz verdi. Peru’ya uçan Mübarek, kendisinin de zor şartlarda hayat tutunduğunu, Victor ve ailesinin hayata farklı umutlarla bakabilmesi için elinden geleni yapacağını belirtti.

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Victor ise bu durum karşısında oldukça şaşkın. Sokak lambası altında otururken ışığının verilen ödevi aydınlatmasını beklerken, sokak lambasının hayatını aydınlatması hayatın beklenmedik umutlarla dolu olduğunu gösteriyor.

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