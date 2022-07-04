Sokak lezzetlerinin vazgeçilmezi Mersin tantuni tarifi! Evde pratik tantuni nasıl yapılır? İşte yapılışı ve malzemeleri

İçerisinde bol baharatın yer aldığı Mersin yöresinin sevilen lezzetlerinden tantuni, tavuk veya et ile yapılabiliyor. Dürüm veya porsiyon şeklinde servis edilebilen bu lezzet, sokak lezzeti olmanın dışında evde de hazırlanabiliyor. İşte tantuni yapılışı ve malzemeleri...

TANTUNİ MALZEMELERİ NELER?

Sumak

1 çay bardağı sıvı yağ

1 su bardağı sıcak su

Lavaş

600 gram dana eti

1 adet kuru soğan

Yarım demet maydanoz

2 orta boy domates

Tuz

Kırmızı toz biber

MERSİN TANTUNİ TARİFİ!

Bütün malzemelerin varlığından emin olduktan sonra tarifimize başlayabiliriz. Tantuni hazırlanırken kullanılan yağ genelde pamuk yağıdır. Fakat hazırlayacağımız tarifte normal yağ kullanacağız. İlk olarak dana etini küçük parçalar halinde şekilde doğrayın ve ardından haşlayın. Bu esnada sebzeleri de bir yandan doğrayın.

Domateslerin ardından kuru soğanı da ince ve uzun şekilde doğrayın, sonrasında malzemeler arasında bulunan maydanozları kıyın.

Maydanozları ve soğanı bir yerde karıştırın ve dilediğiniz kadar sumak ekleyin. Haşlanan etleri de kenara alın ve sonra saca yağ eklemeye geçin. Saca, 1 çay bardağı sıvı yağ ilave edin.

Haşlanan etleri de buraya ekleyin ve bir çay bardağı su da ilave edin. Üzerine dilediğiniz miktarda ve göz kararı olacak şekilde tatlı toz biber, tuz atın. Kısa süre de karıştırın. Lavaşları saca tek tek sıralayın ve yağlayın. Sonrasında yağlı lavaşları kenara alabilirsiniz. Artık domates, soğan, maydanoz ve sumak karışımını içerisine ekleyin.

Bunun üzerine de pişen etleri ekleyin, sıkı şekilde sarın. Dürümler tamamlandıktan sonra yeniden saca koyun ve arkalı önlü olacak şekilde kızartın. İsteğinize göre farklı şekillerde servis edebilirsiniz. Afiyet olsun!

