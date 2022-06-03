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Sokak müzisyenleri, Edirne 9/8 Festivali'nde buluştu

03.06.2022 20:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sokak müzisyenleri, Edirne 9/8 Festivali'nde buluştu

EDİRNE (AA) - "Kalbiniz de 9/8 atacak" sloganıyla düzenlenen Edirne 9/8 Festivali başladı.

Edirne Belediyesinin "2022 Edirne Yılı" etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen festivalin açılış programında dans grupları belediye binası önünde gösteri sundu. Gösterilerin ardından oluşturulan kortej, Edirne Belediye Bandosu'nun eğlenceli müzikleri eşliğinde Atatürk Anıtı'na yürüdü.

Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın anıta çelenk sunmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Program, Saraçlar Caddesi'ndeki festival alanında devam etti.

Gürkan, burada yaptığı konuşmada, geleneksel hale getirmek istedikleri yeni bir festivali yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Edirne'nin eğlenceli müzikleriyle bilinen bir kent olduğunu belirten Gürkan, "Türkiye'nin neresine giderseniz gidin 'Trakya ve Edirne' derseniz ilk akla gelenlerden biri 9/8 oyun havalarıdır. 9/8 bir ritim. O muhteşem oyun havalarımıza, o coşkulu, keyifli oyun havalarımıza ruhunu katan ritim. Edirneliler yaşamın ritmini, hayatın ritmini hayatın akışını yakalamış insanlardır." diye konuştu.

Açılış programına, CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, CHP Edirne İl Başkanı Fevzi Pekcanlı, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, belediye başkanları, meclis üyeleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Festival kapsamında Edirne Kent Ormanı’nda darbuka ve dans yarışmaları düzenlenecek. Saraçlar Caddesi’nde ve Tahmis Meydanı’nda sokak müzisyenleri gösteri yapacak.

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