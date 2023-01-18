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Sokak ortasında kaçırılan kız çocuğu her yerde aranıyor

18.01.2023 08:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adıyaman’da, evlerinin önündeki sokakta bir şahıs tarafından kaçırılan 4 yaşındaki kız çocuğu her yerde aranıyor. Polis ve jandarma ekipleri kız çocuğunu bulmak için kentte alarma geçti.

Sokak ortasında kaçırılan kız çocuğu her yerde aranıyor

Olay, önceki gün saat 13.00 civarında Adıyaman merkez Barbaros Hayrettin Mahallesi 1605. Sokak’ta meydana gelmişti. Suriye uyruklu Ahmet Usu ve Lemia Şeyho çiftinin 2 çocuğundan birisi olan 4 yaşındaki Hele Usu, bir kişi tarafından kaçırılmış ve durum polis ekiplerine bildirilmişti.

Polis ekipleri olay yeri çevresinde bulunan güvenlik kamera kayıtlarını tek tek incelemeye almış ve kamera kayıtlarında 30-35 yaş aralığındaki bir kişinin sokak içerisinde küçük çocuğun yanına yaklaşarak konuştuğu, bir süre çocuğu izledikten sonra ikna ederek, elinden tutup uzaklaştığı tespit edilmişti. Kız çocuğunun sağ salim bulunması için teyakkuza geçen polis ekipleri, şahsın en son görüldüğü Adıyaman- Gölbaşı Kara Yolu Çakal Köprüsü mevkiinde incelemelerde bulundu. Polis ekipleri ve jandarma ekipleri küçük kızın bulunması ve şahsın ise yakalanması için bölgede aramalar gerçekleştirdi. Ekipler tarafından araziler, yollar, menfezler ve köprü altları tek tek incelendi. Ekipler aynı zamanda Adıyaman- Gölbaşı Kara Yolunu kullanan araçları da tek tek durdurarak aradı. Yapılan bütün çalışmalara rağmen kız çocuğunun da, şahsın da izine rastlanılamadı. Jandarma ve polis ekiplerinin arama çalışmaları devam ediyor.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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