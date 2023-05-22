YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. Sokak ortasında silahlı saldırıya uğrayan şahıs hayatını kaybetti

Sokak ortasında silahlı saldırıya uğrayan şahıs hayatını kaybetti

22.05.2023 08:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun’da geceleyin sokak ortasında silahlı saldırıya uğrayan 33 yaşındaki şahıs olay yerinde hayatını kaybetti.

Sokak ortasında silahlı saldırıya uğrayan şahıs hayatını kaybetti

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi, Çiftlik Mahallesi, Divitçioğlu Caddesi’nde saat 03.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz 3 kişinin pompalı tüfek ve tabancayla ateş açması sonucu sokak ortasında silahlı saldırıya uğrayan Kadir Yalçınkaya (33) ağır yaralandı. Silah sesleri üzerine olay yerine koşan bekçiler Kadir Yalçınkaya’yı kanlar içinde buldu.

Olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Yalçınkaya’nın olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Silahlı saldırganlar olay yerinden kaçtı.
Görgü şahitleri, 3 kişinin takip ettiği Kadir Yalçınkaya’ya tabanca ve tüfekle ateş açtığını ve kaçarken vurulan şahsın olduğu yere yığılıp kaldığını söyledi. Kadir Yalçınkaya’nın dün akşam bazı kişiler ile arasında kavga çıktığı ve kavgayı esnafın ayırıp olay yerinden ayrıldığı öğrenildi. Yalçınkaya’nın cansız bedeni otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Samsun’da alkollü sürücü dehşet saçtı: 4 ölü, 2 yaralıSamsun’da alkollü sürücü dehşet saçtı: 4 ölü, 2 yaralı
Anahtar Kelimeler:
Samsun

Samsun Namaz Vakitleri 22 Mayıs Pazartesi

İmsak
03:12
Sabah
05:04
Öğle
12:36
İkindi
16:34
Akşam
19:59
Yatsı
21:42

Samsun Nöbetçi Eczaneler22 Mayıs Pazartesi

Gülden eczanesi
Bafra
Gökben eczanesi
Carsamba
Hülya eczanesi
Terme
Fatih eczanesi
Vezirkopru
Cedit eczanesi
Asarcik
Deniz eczanesi
Ondokuzmayis
Ovali eczanesi
Salipazari
Tümünü Göster
Samsun ECZANELER
Samsun ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Sevgilisi ve arkadaşının ihanetini görünce...

Sevgilisi ve arkadaşının ihanetini görünce...

Sevgilisinin kalçasına yorum yapılınca dayanamadı! Kavga kanlı bitti

Sevgilisinin kalçasına yorum yapılınca dayanamadı! Kavga kanlı bitti

Jack Jones boxer setlerinde %40'a varan indirim! Bu fırsat kaçmaz

Jack Jones boxer setlerinde %40'a varan indirim! Bu fırsat kaçmaz

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel Türkiye'den gitti! işte sebebi

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel Türkiye'den gitti! işte sebebi

Transparan bluzuyla şov yaptı! Göğüslerinin gözükmesine aldırmadı

Transparan bluzuyla şov yaptı! Göğüslerinin gözükmesine aldırmadı

Beyler kişisel bakımın en önemli adımı, saç ve sakal tıraşı! Sizin için en iyi tıraş makinelerini seçtik

Beyler kişisel bakımın en önemli adımı, saç ve sakal tıraşı! Sizin için en iyi tıraş makinelerini seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.