MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Sokakta şarkı söyleyen Uraz Kaygılaroğlu ve arkadaşları başlarına dökülen suyla şoka uğradı! 'Her şey yerinde güzel'

Sokakta şarkı söyleyen Uraz Kaygılaroğlu ve arkadaşları başlarına dökülen suyla şoka uğradı! 'Her şey yerinde güzel'

16.09.2023 21:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

son dönemin en popüler isimleri arasında yer alan Uraz Kaygılaroğlu, son paylaşımıyla gündem oldu. Yeni tanıştığı kişilerle sokak ortasında şarkı söyleyen ünlü oyuncu yaşanan olayla şoka uğradı.

Uraz Kaygılaroğlu paylaşımlarıyla konuşulmaya devam ediyor. Son olarak bir mekanın önünde tanımadığı kişilerle yüksek sesle şarkı söyleyen ünlü oyuncuya bir semt sakini tarafından başından aşağı su döküldü.

uraz-kaygilaroglunun-yeni-dizi-projesi-ve-partneri-aciklandi-1690276131

Sosyal medyayı çok sık ve aktif kullanan Uraz Kaygılaroğlu, dün gece eğlenmek için dışarı çıktı.

Gecenin sonunda, eğlenmek için gittiği mekanın çıkışında yeni tanıştığı kişilerle şarkı söylemeye başlayan ünlü oyuncu bir anda şoka uğradı.

65a735f1-feec-ec11-810f-a0369f7d1486

CAMDAN SU DÖKTÜLER

Gecenin geç saatinde yüksek sesle şarkı söylemeleri nedeniyle bir semt sakini camdan Kaygılaroğlu ve arkadaşlarının üzerine su döktü.

759ef1a3-bed2-4b71-88bf-c8958207cb6a

O anları Instagram hesabından paylaşan oyuncunun ve arkadaşlarının şaşkınlığı dikkat çekti.

2e412cfc-2f77-4a05-b176-f78fc98b4cfc

Yinede şarkı söylemeye devam ettikler görülen videoya Kaygılaroğlu, 'Dün gece tanıştığım arkadaşlarımla haklı bir tepki gördüğümüz o anlar' notunu düştü.

Photokako-mosaic-KJwcCIN8vdmKzaXE

Paylaşım sosyal medyada oldukça konuşuldu. Birçok kullanıcı 'Her şey yerinde güzel', Hatalı ve farkında', 'İşte özlenen eğlence' gibi yorumlarda bulundular.

Photokako-mosaic-WU8zKbw2gjYsZqKg


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yedi Numara'nın Ankara Pilici şaşırttı! Eşi de çok ünlü çıktıYedi Numara'nın Ankara Pilici şaşırttı! Eşi de çok ünlü çıktı
Beklenmedik final kararı! O dizinin fişini çektiBeklenmedik final kararı! O dizinin fişini çekti
Özkan Uğur'un eşi duygulandırdı! "Yokluğuna alışamadım"Özkan Uğur'un eşi duygulandırdı! "Yokluğuna alışamadım"
Anahtar Kelimeler:
Uraz Kaygılaroğlu Oyuncu ünlü oyuncu

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Öğle molalarında kahve yerine oksijen...

Öğle molalarında kahve yerine oksijen...

Stanley, Levi's, Cosori ve dahası! %50'ye varan indirimleri kaçırmayın

Stanley, Levi's, Cosori ve dahası! %50'ye varan indirimleri kaçırmayın

Yasak aşka itfaiye yardımı! Çarşafla pencereden kaçmak istedi ama...

Yasak aşka itfaiye yardımı! Çarşafla pencereden kaçmak istedi ama...

Sesten korktu manzaraya inanamadı! Arka bahçesine göktaşı düştü

Sesten korktu manzaraya inanamadı! Arka bahçesine göktaşı düştü

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.