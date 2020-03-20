Söke Belediyesi’nden esnafı rahatlatacak karar

Türkiye’de korona virüs nedeniyle iş yerlerini kapatan esnaf kira ve birçok giderini ödemede güçlük çekmeye başlarken; Söke Belediyesi’nden esnafı rahatlatacak hamle geldi.

Söke Belediyesi, belediyeye ait açık olan dükkanlara 2 ay süreyle kira ötelemesi getirdi. Genelgeyle kapatılan işyerlerindeki kiracılardan ise bir sonraki genelgeye kadar kira alınmayacak.

Korona virüs sürecinde sıkıntı yaşayan esnaflara nefes aldıracak örnek davranış Söke Belediyesi’nden geldi. Küçük esnafını düşünen kararı, Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel açıkladı.

Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel; “Dünyayı saran virüs salgını nedeniyle yaşanan süreçte, özellikle esnaflarımızın ekonomik zorluklar yaşadıklarını biliyoruz. Birçok esnaf giderlerini şuan ödeyememektedir. Bizde Söke Belediyesi olarak, siz esnaflarımızı rahatlatmak açısından kararlar aldık” dedi.

Başkan Tuncel; “siz esnaflarımızı rahatlatmak açısından Belediye dükkanlarında kiracı olan esnaflarımızdan 2 aylık kira bedellerini öteleme; genelge ile işletmesi kapatılan kiracılardan bir sonraki genelgeye kadar kira bedellerini almama kararı aldık. Bu zorlu süreci el ele atlatacağımızdan hiç şüphemiz yoktur. Hepinize sağlıklı günler diliyorum” ifadelerini kullandı.

