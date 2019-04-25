Şoke eden görüntü! Selfie çılgınlığı bunu da yaptırdı

Yaklaşık 70 kilometre hızla giden aracın arka kapısından sarkan bir kişinin ölümü göze alarak selfie çekilmeye çalışması dikkat çekti.
Şoke eden anlar başka bir araç kamerasına saniye saniye yansıdı.
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