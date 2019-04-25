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Şoke eden görüntü! Selfie çılgınlığı bunu da yaptırdı

Ateş Sönmez Ateş Sönmez
İLGİNÇ HABERLER  | 25.04.2019 17:52 | Son Güncelleme

Seyir halindeki aracın arka kapısını açarak fotoğraf çekilmeye çalışan adamın görüntüsü şaşkına çevirdi.

Yaklaşık 70 kilometre hızla giden aracın arka kapısından sarkan bir kişinin ölümü göze alarak selfie çekilmeye çalışması dikkat çekti.

Şoke eden anlar başka bir araç kamerasına saniye saniye yansıdı.

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Anahtar Kelimeler:
selfie #fotoğraf
 

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