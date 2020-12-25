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Şoke eden iddia! 'Berk Oktay, cinsiyet değiştirme operasyonu öncesi benimle ilişkiye girdi'

25.12.2020 15:35 | Son Güncelleme:
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Şoke eden iddia! 'Berk Oktay, cinsiyet değiştirme operasyonu öncesi benimle ilişkiye girdi'

Eski eşi Merve Şarapçıoğlu tarafından müstehcen görüntüleri ifşalanan Berk Oktay'ın 4 yıl önce bir trans bireyle ilişkiye girdiğini iddia edildi. Oktay ile 3-4 kez ilişkiye girdiğini söyleyen Birsu Hanım "Cinsiyet değiştirme operasyonu olmamda Berk'in etkisi büyük" dedi.

Şubat ayında eşi Merve Şarapçıoğlu ile boşanan Berk Oktay hakkında magazin gündemine bomba gibi düşen bir olay yaşandı. Beyaz TV ekranlarında Söylemezsem Olmaz isimli programın sunuculuğunu yapan Seren Serengil'e ulaşan trans birey Birsu Hanım, Berk Oktay ile 4 yıl önce birlikte olduğunu ileri sürdü.

"MERVE'YLE BİRLİKTEYKEN BENİMLE İLİŞKİYE GİRDİ"

Berk Oktay ile Merve Şarapçıoğlu'nun birlikte olduğu dönemde komşusu olduğunu belirten Birsu Hanım, "Berk'le ben köpeğimi gezdirirken sitede karşılaştık. Sonra evime geldi ve biz birlikte olduk. Sabah kalkınca Merve'ye yaşattığımız bu durumdan dolayı vicdan azabı çektim. Ancak ben o zaman cinsiyet değiştirme sürecinde olduğum için östrojen ilaçları kullanıyordum ve kendime engel olamadığım için birkaç kez beraber olduk. Bu olay 4 yıl önce yaşandı ancak ben ifşa etmek istemedim ama şimdi de vicdan azabı çekiyorum. O zamanlar cinsiyet değiştirme operasyonu olmamda Berk'in bana olan ilgisinin etkisi büyüktür. Ben Merve'den dolayı Berk'ten uzak durmak istedim ama bir kere de beni asansörde gördü ve yine öptü" dedi.

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"CİNSİYET DEĞİŞTİRDİN ARTIK BENİM KADINIMSIN"

Birsu Hanım, o dönemde Berk Oktay'ın birlikte olduğu Merve Şarapçıoğlu'na şiddet uyguladığını ve Merve'nin kendisine sığındığını söyledi. Gelişmelerin ardından Söylemezsem Olmaz programına telefonla bağlanan Birsu Hanım, cinsiyet değiştirmek için Tayland'a gittiğini ve bu ameliyattan sonra Oktay'ın kendisini arayarak "Artık cinsiyet değiştirdin ve sen benim kadınımsım" dediğini ileri sürdü.

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İddiaların ardından canlı yayına bağlanan Berk Oktay'ın avukatı Serdar Öktem, söz konusu suçlamaların bir iddia olduğunu ve konu hakkında suç duyurusunda bulunacağını söyledi.

Hakkındaki iddialarla ilgili Instagram hesabından bir video yayınlayan Berk Oktay ise iddiaları kesin bir dille yalanlayarak dava açacağını belirtti.

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