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Söke İşletme Fakültesi’nde Kariyer Söyleşisi düzenlendi

AYDIN HABERLERİ  | 06.03.2020 12:15 | Son Güncelleme

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Söke İşletme Fakültesi’nde Kariyer Söyleşileri kapsamında Bosphorus Shipping Agency İzmir Şube Müdürü Ümit İncirkuş öğrencilerle buluştu.Türkiye’de ve dünyada konteyner taşımacılık sektörü hakkında bilgiler veren Ümit İncirkuş, alandaki kariyer fırsatlarından bahsetti.

Söke İşletme Fakültesi’nde Kariyer Söyleşisi düzenlendi

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Söke İşletme Fakültesi’nde Kariyer Söyleşileri kapsamında Bosphorus Shipping Agency İzmir Şube Müdürü Ümit İncirkuş öğrencilerle buluştu.
Türkiye’de ve dünyada konteyner taşımacılık sektörü hakkında bilgiler veren Ümit İncirkuş, alandaki kariyer fırsatlarından bahsetti. Öğrencilerin kendini sektöre hazırlamasında her alanda okumanın, yabancı dil bilmenin ve öğrencilik sürecinde bir işte çalışmanın altını çizen İncirkuş, sektörün genel işe alım süreci hakkında da bilgi verdi.

Söke İşletme Fakültesi’nde Kariyer Söyleşisi düzenlendi

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