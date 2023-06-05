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Söke Ovası’nda Buğday hasadı gecikmeli de olsa başladı

05.06.2023 14:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın’ın Söke ilçesinde yağışlı havalar sonrasında buğday hasadı gecikmeli olsa da başladı.

Söke Ovası’nda Buğday hasadı gecikmeli de olsa başladı

Mayıs ayı genel olarak yağışlı geçince buğday üreticisi Haziran ayını beklemek zorunda kalırken, üretici gözünü ve kulağını açıklanacak olan fiyata çevirdi.

Buğday hasadı özellikle Söke’ye bağlı Atburgazı Mahallesi civarında yaygın şekilde başladı. Üretici Hüseyin Can, dekarda 800 kilo ürün aldığını söylerken; yağmur ve serin havanın dane iyileşmesine büyük katkı koyduğu söyledi.

Söke Ovası’nda geçen yıl olduğu gibi bu sezon da bin, bin 100 kilolarda rekolte bekleniyor. Söke Ovası’nda bir yandan buğday hasadı yapılırken, bir yandan da paketlenen samanlar tırlara yüklenerek yola çıktı. Söke’de üreticiler ise buğdayda açıklanacak olan fark fiyatını beklediklerini ifade ettiler.

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