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Söke’de aşırı yağış karayolunu trafiğe kapattı

AYDIN HABERLERİ  | 12.12.2020 22:38 | Son Güncelleme

Aydın’ın Söke ilçesinde yoğun sağanak yağışlar etkili oldu.

Aydın’ın Söke ilçesinde yoğun sağanak yağışlar etkili oldu. Derenin taşmasıyla yüksek kısımlardan gelen çamur yığınları Söke-Milas karayolunu ulaşıma kapattı.

Söke’de gün boyu etkisini sürdüren yağışlar Yenidoğan Mahallesi’nde dereyi taşırdı. Derenin taşması sonucu Söke-Milas karayolu tek taraflı ulaşıma kapandı. Trafik karayolunun tek şeridinden kontrollü olarak verilirken, sürücüler Güllübahçe Mahallesi’ndeki alternatif yolu kullanarak yollarına devam etmek zorunda kaldı. Seyir halindeki bir tır, sel sularının getirdiği çamurlara saplandı. Bu arada Savuca Deresi’nin de taştığı öğrenildi.

Karayolu ekipleri ile Söke Belediyesi ekipleri trafiğe kapanan yola iş makineleriyle müdahale etti. Kepçeler yolda biriken çamurları kamyonlara yükleyerek temizledi. Jandarma ve Bölge Trafik ekipleri trafiğin kontrolü için bölgede önlem aldı.
Söke Kaymakamı Soner Zeybek de bölgeye gelerek incelemede bulundu, bölgedeki yetkililerden bilgi aldı.

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