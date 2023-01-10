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Söke’de Cezaevi için kitap bağış kampanyası başlatıldı

10.01.2023 15:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adalet Bakanlığı’nın Ceza ve İnfaz Kurumları Kütüphaneleri için düzenlediği kitap bağış kampanyasının ikincisi başlatıldı.

Söke’de Cezaevi için kitap bağış kampanyası başlatıldı

15 Şubat 2023 tarihine kadar sürecek kitap bağış kampanyasında açılan stantlarda vatandaşlardan gelen kitap bağışları kabul edilecek. Cumhuriyet Başsavcılığı himayesinde Söke Ceza Evi Müdürlüğü tarafından Söke’de bağış noktası Novada Outlet ortak alanında açılan stant olarak belirlendi. Kitap bağış noktasının hafta sonları da açık olacağı belirtildi.

Kitap bağış kampanyası düzenlenen törenle başlatılırken, törene Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Atbaş başta olmak üzere Söke Adliyesi Cumhuriyet Savcıları, hakimler ve görevlileri katıldı.

Kampanya ile ilgili bilgi veren Söke Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Atbaş; “Islah etme ve topluma geri kazandırma görevini icra eden cezaevleri bu işlerini sadece kilit altında tutarak değil, tutuklu ve hükümlülerin eğitim faaliyetleriyle yerine getirmektedir. Hükümlülerin eğitim ile birlikte ıslah olmalarını, cezaevi sürecinden sonra topluma ayak uydurarak, hayatlarını devam ettirmelerini sağlamak amacıyla bilginin kaynağı olan kitaplara daha kolay erişimi temin etmek için Adalet Bakanlığımız çeşitli çalışmalar yapmaktadır. Cezaevlerinde kütüphanelerin kurulması Kültür ve Turizm Bakanlığı ile ortak çalışma ile 2019 yılında başlatıldı. Çalışmalarda bağışlarla toplanacak kitaplarla hükümlülerin bilginin kaynağı kitaplara ulaşmaları hedefleniyor. Kitap bağış kampanyamıza tüm Sökeli vatandaşların katkılarını bekliyoruz” dedi.

Kitap bağış kampanyasına ilk bağış Söke Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Atbaş ile diğer savcı ve adli personelden geldi.

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