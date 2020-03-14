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Söke’deki toplu taşıma araçları dezenfekte edildi

AYDIN HABERLERİ  | 14.03.2020 15:23 | Son Güncelleme

Söke’de toplu taşıma hizmeti veren 17 kooperatife ait minibüsler Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından dezenfekte edildi.

Söke’de toplu taşıma hizmeti veren 17 kooperatife ait minibüsler Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından dezenfekte edildi. Dün yaptıkları toplantı sonucu minibüslerin dezenfekte edilmesi konusundaki taleplerini Büyükşehir Belediye başkanı özlem Çerçioğlu’na ilettiklerini belirten Söke Şoförler Odası başkanı Refik Karataş, akşam yaptıkları talebi sabah karşılayan Büyükşehir Belediye başkanı özlem Çerçioğlu’na teşekkür etti.
Söke’de yaklaşık 400 civarında minibüs ile toplu taşıma hizmeti verdiklerini belirten Şoförler Odası Başkanı Refik Karataş, “Koronavirüsüne karşı alınacak önlemlerle ilgili olarak kooperatif başkanı arkadaşlarla bir toplantı yaptık. Toplantının amacı en yakın zamanda araçlarımıza dezenfekte yaptırmaktı. Söke Belediyesi ekiplerinin çok yoğun olduğunu öğrenince Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu’ndan yardım istedik. Akşam yaptığımız talep sabah karşılandı” diyerek Başkan Çerçioğlu’na teşekkür etti.
Her araç ile tek seferde 27 kişiye kadar yolcu taşımacılığı yaptıklarını ve böylesine toplu taşıma yapılan araçlarda tedbirlerin bir an önce alınması gerektiğini ifade eden Karataş, Söke’deki tüm araçlarda yolcuların güvenle seyahat edebileceğini söyledi.

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