Sokratis Papastathopoulos, Arsenal'da

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Arsenal ile Borussia Dortmund, 30 yaşındaki futbolcunun transferi konusunda anlaştı.
Arsenal, Sokratis'in bonservisi ve sözleşme süresine ilişkin bilgi paylaşmadı ancak İngiliz basını, Londra ekibinin, Borussia Dortmund'a 20 milyon Euro civarı bir ödeme yapacağını iddia etti.
Kariyerinde ülkesinin AEK, Niki Volos, İtalya'nın Genoa, Milan, Almanya'nın Werder Bremen ve Borussia Dortmund kulüplerinde oynayan Sokratis, Yunanistan Milli Takımı formasını da 79 kez giydi.
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