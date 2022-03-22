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Solar İstanbul Konferansı yarın başlıyor

22.03.2022 12:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Solar İstanbul Konferansı yarın başlıyor

İSTANBUL (AA) - Güneş enerjisi sektörü temsilcilerini bir araya getirecek Solar İstanbul Güneş Enerjisi, Enerji Depolama, Elektrikli Ulaşım ve Dijitalleşme Fuarı ve Konferansı yarın başlıyor.

Tuzla Viaport Marina'da düzenlenecek ve güneş enerjisi sektörünün lider firmalarını buluşturacak organizasyon 4 gün sürecek.

Kongrede, güneş enerjisi için üretim alternatifleri, depolama, e-mobilite ve dijitalizasyon uygulamaları gibi konular ele alınacak.

Temiz enerji teknolojileri alanında faaliyet gösteren firmaların bir araya geleceği organizasyona, Türkiye ile birlikte 18 ülkeden 8 binin üzerinde profesyonel ziyaretçi ve yatırımcının katılması bekleniyor.

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