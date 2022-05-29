Solhan İlçe Emniyet Müdürü Halil Koç, kalp krizi sonucu vefat etti

BİNGÖL (AA) - Bingöl'de, Solhan İlçe Emniyet Müdürü Halil Koç (50) kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Koç, Elmasırtı köyündeki ziyaretinin ardından, araçla dönüş yaptığı sırada kalp krizi geçirdi.

Solhan Devlet Hastanesine kaldırılan Koç, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Evli ve 2 çocuk babası Koç'un cenazesi, yarın Bingöl Emniyet Müdürlüğünde düzenlenecek törenin ardından memleketine uğurlanacak.



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