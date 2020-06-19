Solhan Spor, Mert Nevzat Güneş ile anlaştı

Transferlerine devam eden Efeler Ligi ekiplerinden Solhan Spor, smaçör Mert Nevzat Güneş ile anlaştı.

Bingöl’ün voleybol temsilcisi Solhan Spor, smaçör Mert Nevzat Güneş ile anlaştı. Transferlerine devam eden Efeler Ligi ekiplerinden Solhan Spor, orta oyuncu Hasan Kaan Kar’dan sonra smaçör Mert Nevzat Güneş ile anlaştığını açıkladı.

Kulüp Başkanı Sebahattin İslamoğlu, transfer çalışmalarının devam ettiğini belirterek, “Smaçör Mert Nevzat Güneş ile anlaşarak bugün dördüncü oyuncumuzu açıklamış olduk. Doğu Anadolu Bölgesi’nde Efeler Ligi’nin tek temsilcisi olarak bölge gençlerine örnek teşkil edecek çalışmalar yapma gayretindeyiz. Ekibimizi de bu doğrultuda oluşturuyoruz. Sürecin hayırlı geçmesini diliyorum”dedi.



