Voleybol Efeler Ligi ekibi Solhan Spor, pasör Orçun Ergün ile anlaştı.
Transfer çalışmalarının devam ettiğini belirten kulüp başkanı Sebahattin İslamoğlu, "Efeler Ligi’nde kalıcı olmak ve gençlerimizin geleceğine dokunmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bunun için de iyi bir ekip gerekiyor. Bizler de ekibimizi oluşturuyoruz. Daha önce Galatasaray’dan pasör Muzaffer Yönet kardeşimizi transfer etmiştik. Bugün de Halkbank’tan pasör Orçun Ergün kardeşimiz ile anlaştığımızı duyuruyoruz. Pasör eksikliğimiz kalmamıştır. Diğer pozisyonda eksik olan sporcularımız için görüşmelerimiz devam ediyor. Sporcularımız ve kulübümüz için sürecin hayırlı geçmesini diliyorum" dedi.
(İHA)
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