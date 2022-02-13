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SOLOTÜRK Erzincan'ın kurtuluş yıl dönümü nedeniyle gösteri yaptı

13.02.2022 16:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

SOLOTÜRK Erzincan'ın kurtuluş yıl dönümü nedeniyle gösteri yaptı

ERZİNCAN (AA) - Türk Hava Kuvvetlerinin gösteri takımı SOLOTÜRK, Erzincan'ın kurtuluşunun 104. yılı nedeniyle düzenlenen etkinlikler kapsamında gösteri uçuşu yaptı.

Erzurum'dan havalanan SOLOTÜRK'ün kısa sürede ulaştığı Erzincan semalarındaki gösterisi, Erzincan Merkez Atletizm Pisti'nde ellerinde Türk bayraklarıyla bekleyen vatandaşlarca ilgiyle izlendi.

Bazı vatandaşlar, F-16 uçağıyla yapılan akrobasi hareketlerini cep telefonlarıyla kaydetti.

SOLOTÜRK pilotu Binbaşı Emre Mert gösteri öncesi, alanda kendisini izleyenleri, yerdeki görevliler aracılığıyla telsizden yaptığı konuşmayla selamlayarak, Erzincan'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümünü kutladı.

Yaklaşık 30 dakika süren gösterinin ardından Erzincan Valisi Mehmet Makas ve 3. Ordu Komutanı Korgeneral Yavuz Türkgenci, telsizden SOLOTÜRK pilotuna teşekkür etti.

Erzincan Merkez Atletizm Pisti civarındaki uçuşu, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, AK Parti Erzincan milletvekilleri Süleyman Karaman ve Burhan Çakır, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Akın Levent, askeri erkan, gaziler ile çok sayıda vatandaş izledi.

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