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Soluk borusuna şeker kaçan 5 yaşındaki çocuk, Heimlich manevrasıyla böyle kurtarıldı

22.06.2023 08:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır’da nefes borusuna şeker kaçan 5 yaşındaki çocuğu anında Heimlich manevrasıyla müdahale eden kuyumcu Yusuf Çelik kurtardı.

Soluk borusuna şeker kaçan 5 yaşındaki çocuk, Heimlich manevrasıyla böyle kurtarıldı

Çelik’in 5 yaşındaki çocuğu hayata döndürdüğü an saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz salı günü öğlen saatlerinde merkez Bağlar ilçesine Yunus Emre Mahallesi’nde bir kuyumcu dükkanının önünde meydana geldi. Kuyumcu Yusuf Çelik, dükkanında oturduğu esnada öğlen saatlerinde dükkanın önünde annesi ile yürüyen erkek çocuğun nefes alamadığını fark etti. Duruma müdahale etmek için hemen dışarı çıkan Çelik, Heimlich manevrası ile küçük çocuğun boğazında kalan şekeri çıkararak nefes almasını sağladı.

Yaklaşık 20 saniye süren müdahalenin sonunda Çelik, o anın gururunu yaşayarak 5 yaşındaki çocuğun kafasını okşadı. Saniyeler içerisinde Heimlich manevrasıyla çocuğun tekrar yaşama tutulma anı anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

“İNSAN HAYATI O KADARDA UCUZ DEĞİL”

Dükkan kapısının önünde nefes nefese kalan çocuğu görüp anında Heimlich manevrası ile müdahalede bulunduğunu dile getiren Çelik, “Kapının önünde annesi ile beraber yürüyen çocuğu gördüm. Hemen dışarı çıkıp çocuğun yanına gittiğimde boğazında şeker kaldığını fark ettim. Heimlich manevrası yaparak küçük kardeşimizi kurtarmaya çalıştım. 20 saniye içerisinde müdahale ettim. Herkesin muhakkak Heimlich manevrasını öğrenmesi lazım. Heimlich manevrası hayat kurtarıyor, insan hayatı o kadarda ucuz değil. Tekrar söylüyorum, herkesin öğrenmesini ve öğretilmesini istiyorum” dedi.

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