YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Somali'de yeni seçilen vekiller yemin etmeye başladı

Somali'de yeni seçilen vekiller yemin etmeye başladı

14.04.2022 18:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Somali'de yeni seçilen vekiller yemin etmeye başladı

İSTANBUL (AA) - Somali'de aylardır süren milletvekili seçimlerinin ardından seçilen bazı isimler yemin etmeye başladı.

Somali Ulusal Televizyonunun haberine göre, meclisin alt ve üst kanadına seçilen vekiller, başkent Mogadişu'da yemin etmeye başladı.

Yemin törenine Başbakan Muhammed Hüseyin Roble de katıldı.

Seçilen isimlerin en yaşlılarından milletvekili Abdisalan Hacı Dhabancad, geçici olarak Halk Meclisi Başkanlığı, senatör Muhamed Ali ise Federal Meclis Başkanlığı görevine getirildi.

Son vekillerin çıkacağı bazı bölgelerdeki seçimlerin birkaç hafta içerisinde tamamlanması bekleniyor.

Ülkedeki seçimler, 2020 yılının sonlarından bu yana defalarca ertelenmiş, Başbakan Roble ve görev süresi dolan Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu arasında yetki krizi yaşanmıştı.

"Halk Meclisi" olarak da bilinen alt kanadın 275 üyesi, Somali'deki farklı kabileleri temsil eden 14 bin delege tarafından 4 yıllığına seçiliyor.

Meclisin üst kanadının 54 üyesi ise eyalet konseylerince belirleniyor.

Seçilen meclis üyeleri de hem meclis başkanını hem de yeni cumhurbaşkanını belirliyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hava kirliliğini yapay zeka ile hesaplayacaklarHava kirliliğini yapay zeka ile hesaplayacaklar
Eczacıbaşı Dynavit, AXA Sigorta Kupa Voley'de yarın Fenerbahçe Opet ile karşılaşacakEczacıbaşı Dynavit, AXA Sigorta Kupa Voley'de yarın Fenerbahçe Opet ile karşılaşacak
Kütahya'da ormanda şüpheli ölümKütahya'da ormanda şüpheli ölüm
Anahtar Kelimeler:
seçim Somali

İstanbul Namaz Vakitleri 15 Nisan Cuma

İmsak
04:47
Sabah
06:19
Öğle
13:09
İkindi
16:52
Akşam
19:50
Yatsı
21:15
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

OnlyFans modeli aldığı en tuhaf isteği açıkladı!

OnlyFans modeli aldığı en tuhaf isteği açıkladı!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Spor giyim modasını sevenlere 300 TL altı kombin önerileri

Spor giyim modasını sevenlere 300 TL altı kombin önerileri

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Rus televizyonundan şaşırtan açıklama! “Üçüncü Dünya Savaşı...”

Rus televizyonundan şaşırtan açıklama! “Üçüncü Dünya Savaşı...”

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.