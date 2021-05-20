YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Somali'nin BM Daimi Temsilcisi: "Kudüs özgür olacak"

Somali'nin BM Daimi Temsilcisi: "Kudüs özgür olacak"

20.05.2021 23:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Somali'nin BM Daimi Temsilcisi: "Kudüs özgür olacak"

İSTANBUL (AA) - Somali'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Abukar Dahir Osman, Filistin topraklarındaki İsrail işgalinin son bulması gerektiğini belirterek "Kudüs özgür olacak." ifadesini kullandı.

Osman, İsrail ve Filistin arasında yaşanan krizi görüşmek üzere toplanan BM Genel Kuruluna hitap etti.

Doğu Kudüs'teki mevcut durumun "kabul edilemez" olduğunu kaydeden Osman, "Somali, İsrail işgalinin son bulmasını ve Filistin'in bağımsız bir devlet olarak tanınmasını istiyor." dedi.

Osman, Filistin'deki durumun insanlığın ortak davası olduğunu dile getirerek, işgal edilen topraklarda ve abluka altındaki Gazze'deki insan hakları ihlallerine dikkati çekti.

Bölgeye acil insani yardım ulaştırılmasını isteyen Osman, konuşmasını "Kudüs özgür olacak." diyerek sonlandırdı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Uykusunu 17 bin dolara sattı! Uykusunu 17 bin dolara sattı!
Ramazan Bayramı arifesinde tatlıcılarda yoğunlukRamazan Bayramı arifesinde tatlıcılarda yoğunluk
Anahtar Kelimeler:
Filistin İsrail Somali

İstanbul Namaz Vakitleri 21 Mayıs Cuma

İmsak
03:44
Sabah
05:34
Öğle
13:06
İkindi
17:02
Akşam
20:27
Yatsı
22:09

İstanbul Nöbetçi Eczaneler21 Mayıs Cuma

Burgazada Eczanesi
Adalar
Büyükada Eczanesi
Adalar
Deniz Eczanesi
Adalar
Heybeliada Eczanesi
Adalar
Canan Arnavutköy Eczanesi
Arnavutkoy
Çilek Eczanesi
Arnavutkoy
Taşoluk Filiz Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Mersin'de iki aile arasında çıkan kavgada bıçaklanan genç öldü

Mersin'de iki aile arasında çıkan kavgada bıçaklanan genç öldü

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Kültür ve Turizm Bakanlığından, hayatını kaybeden tiyatro ve sinema sanatçısı Erol Keskin için başsağlığı mesajı

Kültür ve Turizm Bakanlığından, hayatını kaybeden tiyatro ve sinema sanatçısı Erol Keskin için başsağlığı mesajı

Kayseri'de çarpışan iki otomobilin sürücüsü yaralandı

Kayseri'de çarpışan iki otomobilin sürücüsü yaralandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı:

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı:

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.