Somer Şef, Masterchef'te yüzü yanan Beyza'nın durumuyla ilgili konuştu!

MasterChef Türkiye'nin son bölümünde sevilen yarışmacılardan Beyza, talihsiz bir kaza geçirmişti. Pişen böreği çevirmek isteyen yarışmacının yüzüne kızgın yağ dökülürken acılar içinde kıvranan Beyza'nın sağlık durumu büyük merak uyandırmıştı.

MasterChef jüri üyelerinden Somer Şef, Beyza'nın sağlık durumu hakkında açıklamalarda bulundu.

Somer Şef şunları söyledi;

"Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Hem belediye başkanımız hem de oradaki yetkililer çok ilgi gösterdiler. Daha sonra Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi yanık merkezinde müşahede altına alındı."

"Prof. Dr. Mustafa Turan bizzat ilgileniyor. Bugün bizlerle olamayacak ama gün ve gün gelişmeleri size bildireceğiz. Doktorun söylediği de şu, yanık yüzde olduğu için enfeksiyon olma riski başka yerde olma ihtimalinden daha fazla"

Mehmet Şef ise "Önce iş güvenliği deriz biz her zaman. Yarışma olur biter, her şey olur biter ama sonrası yok. Heyecanınızı anlıyoruz ama bize kulak vermeniz lazım. Görünmez kaza ama bize çok kulak vermeniz lazım" dedi.