YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Sompo Sigorta üst yönetiminde görev değişikliği

Sompo Sigorta üst yönetiminde görev değişikliği

18.10.2022 18:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şirketin CEO'su Recai Dalaş 1 Ocak 2023 tarihi itibarıyla Sompo Sigorta Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine atanırken, Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı Fahri Uğur ise şirketin yeni CEO’su olacak

İSTANBUL (AA) - Sompo Sigorta Üst Yöneticisi (CEO) Recai Dalaş, 1 Ocak 2023 tarihi itibarıyla Sompo Sigorta Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine atandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Sompo Sigorta’da 21 yıldır kurucu CEO'luk görevini yürüten Recai Dalaş, yeni yapılanmayla Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini üstlenirken, Fahri Uğur şirketin yeni CEO’su olacak.

2015 yılından bu yana Sompo Sigorta Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı olarak başarılı çalışmalara imza atan ve geçen yıl yönetim kurulu üyesi olarak atanan Fahri Uğur, 1 Ocak 2023 itibarıyla yeni görevine başlayacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sompo International İcra Kurulu Başkanı ve CEO’su James Shea, "Şirketin kurulduğu 2001 yılından bugüne kadar devam eden başarı hikayesinde Sayın Recai Dalaş’ın çok önemli bir imzası bulunuyor. Bu süreçteki liderliği ve tüm katkıları için kendisine sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Yeni dönemde, Fahri Uğur liderliğindeki Sompo Sigorta'nın geleceği için çok heyecanlıyız. Birlikte Sompo Sigorta’yı daha da ileriye taşıyacak başarılı çalışmalara imza atacağımıza yürekten inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İBB'nin Fatih Kariye Otizm Merkezi'nin temeli atıldıİBB'nin Fatih Kariye Otizm Merkezi'nin temeli atıldı
Türkiye Sigorta Basketbol Süper LigiTürkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
İzmir'de otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybettiİzmir'de otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
Anahtar Kelimeler:
sompo sigorta

İstanbul Namaz Vakitleri 18 Ekim Salı

İmsak
05:47
Sabah
07:11
Öğle
12:54
İkindi
15:56
Akşam
18:27
Yatsı
19:47
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Libidoda harikalar yaratır: Daha iyi bir seks ve...

Libidoda harikalar yaratır: Daha iyi bir seks ve...

Boşanma davasında 'çıplak fotoğraf albümü skandalı'!

Boşanma davasında 'çıplak fotoğraf albümü skandalı'!

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Makarna suyunu dökerek asrın hatasını yapıyorsunuz!

Makarna suyunu dökerek asrın hatasını yapıyorsunuz!

Sosyal hayatınızı değiştirme vakti geldi

Sosyal hayatınızı değiştirme vakti geldi

"Etkileyici bir parfüm istiyorum" diyenler buraya! İşte yüksek kalıcılığa sahip en etkileyici kadın parfümleri

"Etkileyici bir parfüm istiyorum" diyenler buraya! İşte yüksek kalıcılığa sahip en etkileyici kadın parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.