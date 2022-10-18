Sompo Sigorta üst yönetiminde görev değişikliği

İSTANBUL (AA) - Sompo Sigorta Üst Yöneticisi (CEO) Recai Dalaş, 1 Ocak 2023 tarihi itibarıyla Sompo Sigorta Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine atandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Sompo Sigorta’da 21 yıldır kurucu CEO'luk görevini yürüten Recai Dalaş, yeni yapılanmayla Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini üstlenirken, Fahri Uğur şirketin yeni CEO’su olacak.

2015 yılından bu yana Sompo Sigorta Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı olarak başarılı çalışmalara imza atan ve geçen yıl yönetim kurulu üyesi olarak atanan Fahri Uğur, 1 Ocak 2023 itibarıyla yeni görevine başlayacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sompo International İcra Kurulu Başkanı ve CEO’su James Shea, "Şirketin kurulduğu 2001 yılından bugüne kadar devam eden başarı hikayesinde Sayın Recai Dalaş’ın çok önemli bir imzası bulunuyor. Bu süreçteki liderliği ve tüm katkıları için kendisine sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Yeni dönemde, Fahri Uğur liderliğindeki Sompo Sigorta'nın geleceği için çok heyecanlıyız. Birlikte Sompo Sigorta’yı daha da ileriye taşıyacak başarılı çalışmalara imza atacağımıza yürekten inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

