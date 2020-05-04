Sompo Sigorta'dan "Aylık Kasko" ürünü

İSTANBUL (AA) - Sompo Sigorta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı araçlarını az kullanan veya ekonomik durumları olumsuz etkilenen sigortalılara destek olmak amacıyla "Aylık Kasko Sigortası"nı kullanıma sundu.

Sompo Sigorta açıklamasına göre, piyasadaki ürünlerden farklı olarak yıllık değil, aylık güvence sağlayan "Aylık Kasko", herhangi bir servis kısıtlaması olmadan, kredi kartına bloke koymadan ve araç bedeline göre aylık 30 ila 100 lira arasında değişen uygun primlerle çalınma, çift taraflı çarpışma ve yanma hasarlarına karşı tam güvence sağlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sompo Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Şenol Ortaç, "Aylık Kasko Sigortası'nı, tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgınından dolayı araçlarını az kullanan veya ekonomik durumları olumsuz etkilenen müşterilerimize destek olmak amacıyla hayata geçirdik. Müşterilerimizin bu zor dönemde risklere karşı savunmasız kalmaması, hasarsızlık indirim hakkını kaybetmemesi adına en önemli teminatlardan oluşan bir paket oluşturduk ve normal poliçelerden çok daha uygun primlere satışa sunduk." ifadelerini kullandı.