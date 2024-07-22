Son 3 sezonu bilmişti! Ünlü kahin açıkladı, 2025 yılında Şampiyonlar Ligi kupası Türkiye'ye geliyor... İşte kazanan takım

Psişik güçleriyle tanınan Carol Swanson, son dönemde yaptığı tahminlerle adından sıkça söz ettiriyor. Şimdi ise futbol dünyasını şaşırtan bir iddiada bulundu.

SON 3 ŞAMPİYONU BİLDİ

Son üç Şampiyonlar Ligi şampiyonunu doğru tahmin eden Swanson, 2020-2021'de Chelsea, 2021-2022'de Real Madrid ve 2022-2023'te Manchester City'nin zaferini önceden tahmin etmişti.

2025 YILINDA ŞAMPİYON GALATASARAY

Saturday Psychics'in makalesine göre, Şampiyonlar Ligi'nin son üç şampiyonunu bilen psişik Carol Swanson, Türkiye'nin köklü kulüplerinden Galatasaray 2025 yılında Şampiyonlar Ligi'ni kazanacak. Bu iddia, futbol dünyasında büyük yankı uyandırdı ve Galatasaray taraftarlarını heyecanlandırdı.