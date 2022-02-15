Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, son 4 yılda istihdamını en çok artıran ilin Antalya olduğunu ve kentteki aktif sigortalı çalışan sayısında bu dönemde yüzde 26'lık artış yaşandığını bildirdi.

Çetin, ATSO'da düzenlenen "2021 Yılı Değerlendirme, 2022 Beklentileri ve Piyasa Anketi Sonuçları" konulu toplantıda basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Yaptığı sunumda 2021 rakamlarını değerlendiren Çetin, Antalya'nın önceki 2 seneye göre oldukça verimli bir yıl geçirdiğini dile getirdi.

Çetin, 2020'de kente gelen yabancı turist sayısının 3,2 milyona ulaştığını belirterek, "Bu sayı 2021’de 9,1 milyonu buldu. Türkiye geneline baktığımızda geçen yıl yüzde 94'lük bir artış görülürken, Antalya'da yüzde 164'lük bir artış sağlandı. Rakip destinasyonlarımıza göre turist sayımız oldukça iyi. Antalya'nın turizm bakımından 2021'i çok iyi kapattığını söyleyebiliriz." diye konuştu.

- "Geçen yıl 923 bin 839 istihdam gerçekleşti"

Kentteki istihdam artışına da değinen Çetin, "Antalya'da aktif sigortalı çalışan sayısında son 4 yılda yüzde 26'lık bir artış yaşandı. Kentte geçen yıl 923 bin 839 istihdam gerçekleşti. Son 4 yılda istihdamını en çok artıran il Antalya oldu." dedi.

Çetin, Antalya ihracatının 2021'de yaklaşık yüzde 30 düzeyinde artış göstererek 2,4 milyar dolar düzeyine ulaştığını kaydetti.

Geride kalan yılın konut satışı açısından da çok verimli geçtiğini anlatan Çetin, konut fiyatlarında yaşanan artışa rağmen satışların düşmediğine işaret etti.

Antalya'nın 2021'de 99 bin 3691 konut satışıyla dördüncü il olduğunu ifade eden Çetin,"Salgına rağmen yabancılara konut satışında ise 12 bin 384 ile rekor kırdık. Satışlarımızın neredeyse beşte biri yabancılara gerçekleşiyor." dedi.

Çetin, Antalya ekonomisi için 2022'nin daha iyi bir yıl olmasını beklediklerini sözlerine ekledi.

