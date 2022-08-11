YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Son 40 günde yasa dışı yollardan sınırı geçmeye çalışan 192 kişi yakalandı

Son 40 günde yasa dışı yollardan sınırı geçmeye çalışan 192 kişi yakalandı

11.08.2022 10:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son 40 günde yasa dışı yollardan sınırı geçmeye çalışan 192 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), son 40 günde yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışan 192 kişinin yakalandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, sınırlardaki yasa dışı geçişlere karşı mücadelenin aralıksız sürdüğü belirtildi.

Son 40 günde Edirne, Hatay, Şanlıurfa ve Mardin'deki sınır bölgelerinden yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışan 192 kişinin yakalandığı belirtilen açıklamada, yapılan incelemede yakalananlardan 75'inin FETÖ, 28'inin PKK/KCK/YPG, birinin DHPK-C ve birinin de terör örgütü DEAŞ mensubu olduğunun belirlendiği kaydedildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Eren Abluka-33 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Muhammet Tufan Operasyonu başlatıldıEren Abluka-33 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Muhammet Tufan Operasyonu başlatıldı
Arnavutköy'de evinde tabancayla vurulan kadın hayatını kaybettiArnavutköy'de evinde tabancayla vurulan kadın hayatını kaybetti
İstanbul'da bir grup öğrenci, okudukları özel üniversitede yapılan zamları protesto ettiİstanbul'da bir grup öğrenci, okudukları özel üniversitede yapılan zamları protesto etti
Anahtar Kelimeler:
msb sınır yakalandı

Ankara Namaz Vakitleri 11 Ağustos Perşembe

İmsak
04:13
Sabah
05:49
Öğle
12:59
İkindi
16:48
Akşam
19:59
Yatsı
21:29
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Belirtiler farklı olsa da yapmanız gereken belli!

Belirtiler farklı olsa da yapmanız gereken belli!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Bel ve sırt sağlığınıza iyi gelirken kaliteli bir uyku çekmenizi de sağlayacak çift kişilik yataklar

Bel ve sırt sağlığınıza iyi gelirken kaliteli bir uyku çekmenizi de sağlayacak çift kişilik yataklar

Çürük domateslerin aklınızın ucuna dahi gelmeyecek faydaları

Çürük domateslerin aklınızın ucuna dahi gelmeyecek faydaları

Böbrek taşı sorununu İbn-i Sina reçetesi ile kökten çözün

Böbrek taşı sorununu İbn-i Sina reçetesi ile kökten çözün

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.