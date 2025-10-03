Son antrenmana katılmamıştı! Okan Buruk'tan Beşiktaş derbisi öncesi gece yarısı Osimhen açıklaması

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde zorlu Liverpool engelini geçerek oldukça önemli bir zafere imza atan Galatasaray'da sakatlığının ardından bu karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Victor Osimhen, oyunun son bölümünde sakatlanarak yerini Mauro Icardi'ye bırakmıştı.

Ligde bu hafta Beşiktaş ile karşılaşacak olan Sarı-Kırmızılılar'dan yıldız ismin durumu merak edilirken, bir dizinin galasına katılan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Victor Osimhen'in son durumu hakkında açıklamalarda bulundu.

"ÇOK BÜYÜK GURUR YAŞIYORUZ"

Buruk, "Bir Türk takımının Avrupa'da çok önemli bir Premier Lig takımını yenmesinin mutluluğunu yaşıyoruz. Sadece Galatasaraylıları değil bütün ülkemizi sevindirdiğimiz için mutluyuz. Çok büyük bir gurur yaşıyoruz. Şampiyonlar Ligi çok zor bir organizasyon. Her takımın bir sonraki tura geçebilmek için her şeyi yapacak" dedi.

"ÖNEMLİ BİR SIKINTISI YOK"

Osimhen'in Beşiktaş derbisine yetişme ihtimali hakkında sorulan soruya cevap veren Buruk, "Osimhen'in önemli bir sıkıntısı yok. Bugün dinlendirdik, yarın bizimle antrenmanda olacak. Uzun bir aradan sonra maç oynadı. Yorgunlukla beraber kramplar girdi." ifadelerini kullandı.