SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray

Son antrenmana katılmamıştı! Okan Buruk'tan Beşiktaş derbisi öncesi gece yarısı Osimhen açıklaması

Galatasaray’ın Liverpool galibiyetinde ilk 11’de sahaya çıkan Victor Osimhen, maçın son bölümünde sakatlanarak oyundan çıkmıştı. Beşiktaş derbisi öncesi yıldız golcünün durumu merak edilirken, teknik direktör Okan Buruk’tan konuyla alakalı olarak gece yarısı bir açıklama geldi.

Son antrenmana katılmamıştı! Okan Buruk'tan Beşiktaş derbisi öncesi gece yarısı Osimhen açıklaması
Berker İşleyen
Victor Osimhen

Victor Osimhen

NİJ Nijerya
Yaş: 27 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde zorlu Liverpool engelini geçerek oldukça önemli bir zafere imza atan Galatasaray'da sakatlığının ardından bu karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Victor Osimhen, oyunun son bölümünde sakatlanarak yerini Mauro Icardi'ye bırakmıştı.

Ligde bu hafta Beşiktaş ile karşılaşacak olan Sarı-Kırmızılılar'dan yıldız ismin durumu merak edilirken, bir dizinin galasına katılan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Victor Osimhen'in son durumu hakkında açıklamalarda bulundu.

"ÇOK BÜYÜK GURUR YAŞIYORUZ"

Son antrenmana katılmamıştı! Okan Buruk tan Beşiktaş derbisi öncesi gece yarısı Osimhen açıklaması 1

Buruk, "Bir Türk takımının Avrupa'da çok önemli bir Premier Lig takımını yenmesinin mutluluğunu yaşıyoruz. Sadece Galatasaraylıları değil bütün ülkemizi sevindirdiğimiz için mutluyuz. Çok büyük bir gurur yaşıyoruz. Şampiyonlar Ligi çok zor bir organizasyon. Her takımın bir sonraki tura geçebilmek için her şeyi yapacak" dedi.

"ÖNEMLİ BİR SIKINTISI YOK"

Son antrenmana katılmamıştı! Okan Buruk tan Beşiktaş derbisi öncesi gece yarısı Osimhen açıklaması 2

Osimhen'in Beşiktaş derbisine yetişme ihtimali hakkında sorulan soruya cevap veren Buruk, "Osimhen'in önemli bir sıkıntısı yok. Bugün dinlendirdik, yarın bizimle antrenmanda olacak. Uzun bir aradan sonra maç oynadı. Yorgunlukla beraber kramplar girdi." ifadelerini kullandı.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
CANLI | Trabzonspor - KayserisporCANLI | Trabzonspor - Kayserispor
Galatasaray, Beşiktaş derbisinin hazırlıklarına başladıGalatasaray, Beşiktaş derbisinin hazırlıklarına başladı
Anahtar Kelimeler:
Okan Buruk son dakika galatasaray Victor Osimhen Osimhen
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

12 Dev Adam tarih yazmaya bi adım uzaklıkta! İşte final öncesi bilinmesi gereken her şey...

12 Dev Adam tarih yazmaya bi adım uzaklıkta! İşte final öncesi bilinmesi gereken her şey...

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Nihat Kahveci'den G.Saray'ın yeni transferine olay sözler! "Hiç beğenmedim"

Nihat Kahveci'den G.Saray'ın yeni transferine olay sözler! "Hiç beğenmedim"

Messi’nin penaltısı faciaya dönüştü! Dünya onu konuşuyor

Messi’nin penaltısı faciaya dönüştü! Dünya onu konuşuyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.