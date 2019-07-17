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SON DAKİKA! 2019- 2020 Cemil Usta Sezonu Fikstürü çekildi

TÜRKİYE'DEN FUTBOL HABERLERİ  | 17.07.2019 21:23 | Son Güncelleme

2019- 2020 Cemil Usta Sezonu Fikstürü çekildi. 4 büyüklerin ilk hafta maçları şöyle; Kasımpaşa - Trabzonspor, Sivasspor- Beşiktaş, Fenerbahçe - Gazişehir, Denizlispor - Galatasaray.

SON DAKİKA! 2019- 2020 Cemil Usta Sezonu Fikstürü çekildi

Süper Lig’de 2019/20 sezonunda ilk hafta maçları:

Kasımpaşa - Trabzonspor
Sivasspor - Beşiktaş
Fenerbahçe - Gazişehir
Denizlispor - Galatasaray
Gençlerbirliği - Rizespor
Göztepe - Antalyaspor
Kayserispor - Alanyaspor
Konyaspor - Ankaragücü
Yeni Malatyaspor - Başakşehir

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Anahtar Kelimeler:
fikstür Galatasaray

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Birinci belli GS ikinci kim
cemil usta kim?
inşallah Denizli'nin stadı yetişirde burda izleriz maçı Afyon'a gitmek zorunda kalmayız.
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