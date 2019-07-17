SON DAKİKA! 2019- 2020 Cemil Usta Sezonu Fikstürü çekildi

Süper Lig’de 2019/20 sezonunda ilk hafta maçları:
Kasımpaşa - Trabzonspor
Sivasspor - Beşiktaş
Fenerbahçe - Gazişehir
Denizlispor - Galatasaray
Gençlerbirliği - Rizespor
Göztepe - Antalyaspor
Kayserispor - Alanyaspor
Konyaspor - Ankaragücü
Yeni Malatyaspor - Başakşehir
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