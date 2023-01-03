EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Haber
  4. Son dakika | 2023 özel okul fiyatları ne kadar olacak? Bakan Özer'den 'ücret artışı' açıklaması: Tarih verdi!

Son dakika | 2023 özel okul fiyatları ne kadar olacak? Bakan Özer'den 'ücret artışı' açıklaması: Tarih verdi!

03.01.2023 14:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Yeni yıla girilmesiyle birlikte birçok kalemde fiyat artışına gidiliyor. '2023 özel okul fiyatları ne kadar olacak?' sorusu da velilerin yanıtını merakla beklediği sorulardan biri. Konuyla ilgili dün yaptığı açıklamada TEFE-TÜFE oranlarını işaret eden Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, son yaptığı açıklamada özel okullarda 2023 ücret artışının belirleneceği tarihi duyurarak "Kamuoyuyla paylaşacağız" dedi.

Son dakika | 2023 özel okul fiyatları ne kadar olacak? Bakan Özer'den 'ücret artışı' açıklaması: Tarih verdi!

Son dakika haberi: 2023 özel okul fiyatları yarın belli oluyor! Velilerin merakla beklediği süreçle ilgili Bakan Özer'den önemli bir açıklama geldi.

"YARIN ÖĞLEDEN SONRA DEĞERLENDİRME YAPACAĞIZ"

Bakan Özer, Kızılcahamam’da katıldığı TOKİ Çağatay İlkokulu açılışı töreninde basın mensuplarının özel okulların 2023 ücret artışları için ne zaman görüşme olacağı ve oranın ne zaman açıklanacağına ilişkin sorusunu yanıtladı.

TEFE (Toptan Eşya Fiyat Endeksi) ve TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksi) oranlarının belli olduğunu hatırlatan Özer, “İnşallah yarın öğleden sonra özel eğitim kurumlarının tüm temsilcileriyle birlikte bir değerlendirme yapacağız. Sadece TEFE TÜFE oranlarına bakmayacağız. Çünkü 2023 yılında enflasyonun düşme beklentisi çok yüksek. Velilerimizin çıkarlarını koruyacak şekilde yeni oranı yarın belirleyeceğiz ve kamuoyuna duyuracağız” dedi.

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
2023 özel okul ücretleri ne kadar olacak? 2023 özel okul ücretleri ne kadar olacak?
ATA AÖF sınav giriş belgesi nasıl ve nereden alınır? ATA AÖF sınav giriş belgesi nasıl ve nereden alınır?
YÖK'ten formasyon kararı: Bütün sınıflarda...YÖK'ten formasyon kararı: Bütün sınıflarda...
Anahtar Kelimeler:
özel okul Mahmut Özer Sakaryaspor Ankara Demirspor Kocaelispor Karşıyaka Artvin KARDEMİR lig 1 transfer sezonu yabancı sınırı ziraat türkiye kupası finali

En Çok Okunan Eğitim Haberler

2023 özel okul ücretleri ne kadar olacak?

2023 özel okul ücretleri ne kadar olacak?

Fiyat artışı ne kadar olacak? Yarını işaret etti!

Fiyat artışı ne kadar olacak? Yarını işaret etti!

YDS ne zaman yapılacak? İşte başvuru tarihi

YDS ne zaman yapılacak? İşte başvuru tarihi

YÖK'ten formasyon kararı: Bütün sınıflarda...

YÖK'ten formasyon kararı: Bütün sınıflarda...

İlginizi Çekebilir

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Gerçek kahve tutkunlarının vazgeçilmezi! Mükemmel bir espresso lezzeti için...

Gerçek kahve tutkunlarının vazgeçilmezi! Mükemmel bir espresso lezzeti için...

Özrünü göğsüne kazımıştı! Cani tecavüzcü idam edildi

Özrünü göğsüne kazımıştı! Cani tecavüzcü idam edildi

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Lezzetli yemeklerin sırrı burada! Mutfağınıza şıklık, yemeklerinize sağlık katacak

Lezzetli yemeklerin sırrı burada! Mutfağınıza şıklık, yemeklerinize sağlık katacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.