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SON DAKİKA: 3 takviye = Şampiyonluk! İşte Okan Buruk'un haritası

21.06.2022 17:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor haberi... Yeni sezonda yola Torrent ile devam etmeyecek olan Dursun Özbek ve yönetimi Okan Buruk ile prensip anlaşmasına varırken, resmi açıklamanın gelmesi bekleniyor. Henüz anlaşma resmiyet kazanmasa da genç çalıştırıcı Okan Buruk, erkenden kolları sıvarken Sarı-Kırmızılı ekipteki yol haritasını belirledi. İşte detaylar...

SON DAKİKA: 3 takviye = Şampiyonluk! İşte Okan Buruk'un haritası

Galatasaray'da Dursun Özbek'in gelişiyle yoğun bir görüşme trafiği yaşanıyor. Gerek teknik direktör, gerekse oyuncu transferinde sıcak temaslar yaşayan Sarı-Kırmızılılar da Okan Buruk'un açıklanması an meselesiyken ailevi sebeplerden ötürü Fransa'da olan Buruk, çalışmaların erkenden başlamış durumda...

İspanyol çalıştırıcı Domenec Torrent ile ayrılığın resmileşmesinin ardından Okan Buruk ile imzaların atılması beklenirken, yol haritası da belli olmuş durumda.

Dursun Özbek ve yönetimini mali açıdan zorlamak istemeyen genç çalıştırıcının, ilk olarak 3 oyuncu talep ettiği öğrenildi.

1) ORTA SAHA ŞART!

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Alınan bilgiye göre takımın en kırılgan bölgesinin orta saha olduğunu belirleyen Okan Buruk'un bu nedenle öncelikli olarak bu bölgeye mutlak bir orta saha takviyesi istediği öğrenildi.

2) ALTERNATİF BİR SAVUNMACI!

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Geçtiğimiz sezon savunmada yapılan kritik hatalardan ötürü kalesinde sıkça gol gören Sarı-Kırmızılılar'ın bu problemini çözmek isteyen genç çalıştırıcı mutlak bir alternatif savunma oyuncusu istediği de gelen bilgiler arasında...

3) ÖN LİBERO ŞART

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Son olarak takımın iyi bir 6 numaraya ihtiyacı olduğu kanaatinde bulunan Okan Buruk'un yönetimden bir ön libero talebinin de olacağı ancak bu 3 transferi de en minimum maliyetlerle çözerek, yönetimi zorlamayacağı öğrenildi.

3 TAKVİYE = ŞAMPİYONLUK

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Yapılacak bu 3 takviyeyi şampiyonluk için yeterli gören Buruk'un hamlelerini mevcut kadrodan yapılacak satışların belirleyeceği öğrenildi. İlk 11 oyuncularından yaşanabilecek olası ayrılıklar sonrası eksik bölgeye takviye için çalışmalar başlayacak.

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