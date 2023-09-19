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Son dakika: A Milli Takım'da büyük sürpriz! Fatih Terim, Sergen Yalçın derken Joachim Löw ve Mesut Özil tercihi...

19.09.2023 07:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Türkiye Futbol Federasyonu'nun A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'u 20 Eylül Çarşamba günü başkan Mehmet Büyükekşi ile toplantı yapmak üzere davet etmesinin ardından ayrılık iddiaları konuşulmaya başlandı. Fatih Terim, Sergen Yalçın ve Vincenzo Montella isimlerinin gündemde yer aldığı öne sürülürken, İngiliz basınından flaş bir iddia geldi. Daily Mail, Joachim Löw ve Mesut Özil ikilisinin A Milli Takım'ın başına geçeceğini yazdı. İşte detaylar...

Son dakika haberleri: A Milli Takımımızın EURO 2024 Elemeleri D Grubu 5. maçında Ermenistan ile berabere kalması ve dostluk karşılaşmasında Japonya'ya 4-2 mağlup olması eleştirileri de beraberinde getirmişti. Ay-Yıldızlılar'ın başında yer alan teknik direktör Stefan Kuntz'un geleceği, kamuoyunda sıklıkla tartışılmaya başlamıştı.

AYRILIK İDDİALARI ARTTI

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Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan, "Türkiye Futbol Federasyonu sözleşmesi devam eden A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'u 20 Eylül Çarşamba günü TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile toplantı yapmak üzere Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ne resmi olarak davet etmiştir." açıklamasının ardından ayrılık iddiaları da iyiden iyiye artmıştı.

LÖW - ÖZİL İKİLİSİ

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İngiliz basınından Daily Mail, TFF'nin A Milli Takım'ı Joachim Löw ve Mesut Özil'e teslim edeceğini öne sürdü.

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Geçtiğimiz sezon Rams Başakşehir'de futbolu bırakan Mesut Özil; herhangi bir kulüpte görev almazken, Joachim Löw de Almanya Milli Takımı'ndan 31 Temmuz 2021'den ayrılmıştı.

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