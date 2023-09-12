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Son dakika: A Milli Takımımız, Japonya karşısında geri dönemedi! 6 gollü maçta mağlubiyet...

12.09.2023 17:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: EURO 2024 Elemeleri'nde son olarak Ermenistan'ı konuk eden A Milli Takımımız, sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılmıştı. Ay-Yıldızlılar, bu müsabakanın ardından dostluk maçında bu kez Japonya ile kozlarını paylaştı. Kırmızı - beyazlılar, ilk yarısını 3-1 geride kapattığı karşılaşmadan 4-2'lik mağlubiyetle ayrıldı. İşte maçtan detaylar...

Son dakika haberleri: EURO 2024 Elemeleri D Grubu'nda yer alan A Milli Takımımız, son olarak Ermenistan'ı konuk etmişti. Rakibiyle 1-1 berabere kalan Ay-Yıldızlılar, bu kez dostluk maçında Japonya ile karşı karşıya geldi. 90 dakikası büyük bir mücadeleye sahne olan karşılaşmada kazanan taraf Japonya oldu.

Belçika'da bulunan Cegeka Arena'da oynanan müsabaka, Japonya'nın 4-2'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Japonya'ya galibiyeti getiren golleri 28 ve 36. dakikalarda Nakamura, 16 ve 78. (P) dakikalarda Ito kaydetti. A Milli Takımımızın sayıları ise 44. dakikada Ozan Kabak, 61. dakikada ise Bertuğ Yıldırım'dan geldi.

KUNTZ'DAN 9 DEĞİŞİKLİK

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Stefan Kuntz, Ermenistan ile oynanan 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri karşılaşmasına göre ilk 11'de 9 değişikliğe gitti.

Ay-yıldızlı ekipte, Ermenistan maçında ilk 11'de sahaya çıkan Mert Günok, Zeki Çelik, Merih Demiral, Cenk Özkacar, İsmail Yüksek, Cengiz Ünder, Hakan Çalhanoğlu, Kerem Aktürkoğlu ve Barış Alper Yılmaz'ın yerine bu mücadelede; Uğurcan Çakır, Onur Bulut, Ozan Kabak, Mert Müldür, Salih Özcan, Salih Uçan, Yusuf Sarı, İrfan Can Kahveci ve Bertuğ Yıldırım ilk 11'de yer aldı.

Ermenistan maçında ilk 11'de yer alan Çağlar Söyüncü ve Orkun Kökçü ise Japonya maçında da aynı şansı buldu.

YUSUF SARI'NIN İLK HEYECANI

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Ay-yıldızlı ekibin Japonya ile oynadığı karşılaşmada ilk 11'de yer alan Yusuf Sarı, ilk kez A Milli Takım formasını giydi.

Elemelerdeki son Ermenistan karşılaşmasında forma şansı bulamayan Yusuf'a, teknik direktör Stefan Kuntz, bu kez ilk 11'de şans verdi.

Ermenistan maçında milli takıma beraberliği getiren golü atan Bertuğ Yılmaz da A Milli forma ile ikinci maçına Japonya karşısında çıktı.

JAPONYA'DAN 10 DEĞİŞİKLİK

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Japonya Milli Takımı, 3 gün önce Almanya'yı 4-1 mağlup ettiği karşılaşmaya göre ilk 11'inde 10 değişikliğe gitti.

Teknik direktör Hajime Moriyasu, 1'i zorunlu toplam 10 değişiklikle takımını sahaya sürdü. Asya temsilcisinde Almanya maçında ilk 11'de forma giyen Ueda, sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarılmıştı. Japonya'da Osaka, Sugawara, Itakura, Tomiyasu, Morita, Endo, Junya Ito, Kamada ve Mitoma ise yedek kulübesinde yer aldı.

Almanya maçında ilk 11'de görev alan Hiroki İto, Türkiye karşısında da ilk 11'de şans buldu.

Japonya Teknik Direktörü Moriyasu Türkiye karşısında ayrıca Kosuke Nakamura, Maikuma, Taniguchi, Machida, Tanaka, Atsuki İto, Doan, Kubo, Keito Nakamura ve Furuhashi'yi ilk 11'de görevlendirdi.

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