Son dakika: ABD, İran'a şans tanımadı ve Dünya Kupası'nın dışına itti!

Son dakika haberleri: FIFA Dünya Kupası heyecanı günden güne artarak devam ediyor. Her takımın bir üst tura çıkma şansının bulunduğu B Grubu'nun son maçında düğüm çözüldü. İran ile Amerika Birleşik Devletleri karşı karşıya geldi. Katar'daki futbolseverlerin büyük ilgi gösterdiği maçta kazanan taraf ABD oldu.

Al Thumama Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Amerika Birleşik Devletleri'nin 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

ABD'ye galibiyeti getiren golü 38. dakikada Christian Pulisic kaydetti.

ABD ÇIKTI, İRAN VEDA ETTİ

Bu skorun ardından ABD, puanını 5'e yükselterek B Grubunu 2. sırada tamamladı ve bir üst tura çıktı. 3 puanda kalan İran ise 3. sırada yer alarak Dünya Kıpası'na veda etti.

HOLLANDA İLE EŞLEŞTİLER

İran'ı eleyen Amerika Birleşik Devletleri'nin son 16 turundaki rakibi Hollanda oldu.

Öte yandan B Grubu'nun bir diğer maçında İngiltere, Galler'i 3-0 mağlup ederek liderlik koltuğunda bir üst tura yükseldi.

TAKIM OYUNU, GOLÜ GETİRDİ

Karşılaşmanın 38. dakikasında rakip yarı alanın ortasında topla buluşan Weston McKennie, ceza sahası içine giren Sergino Dest'i gördü. Meşin yuvarlağı hiç bekletmeden içeriye çeviren Dest'in pasını Christian Pulisic tek vuruşla ağlarla buluşturdu ve takımını 1-0 öne geçirdi. Maçta başka gol olmadı ve ABD, müsabakadan 1-0'lık üstünlükle ayrıldı.

