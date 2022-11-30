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Son dakika: ABD, İran'a şans tanımadı ve Dünya Kupası'nın dışına itti!

30.11.2022 00:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: FIFA Dünya Kupası'nda heyecan fırtınası tüm hızıyla devam ediyor. B Grubu'nun son maçında İran ile Amerika Birleşik Devletleri karşı karşıya geldi. Kazanan ekibin bir üst tura yükseleceği maça futbolseverler büyük ilgi gösterdi. Mücadele seviyesinin üst seviyede olduğu karşılaşmada kazanan taraf, 1-0'lık skorla Amerika Birleşik Devletleri oldu. Bu sonucun ardından İran, Dünya Kupası'na veda etti. ABD'nin son 16'daki rakibi ise Hollanda oldu.

Son dakika: ABD, İran'a şans tanımadı ve Dünya Kupası'nın dışına itti!

Son dakika haberleri: FIFA Dünya Kupası heyecanı günden güne artarak devam ediyor. Her takımın bir üst tura çıkma şansının bulunduğu B Grubu'nun son maçında düğüm çözüldü. İran ile Amerika Birleşik Devletleri karşı karşıya geldi. Katar'daki futbolseverlerin büyük ilgi gösterdiği maçta kazanan taraf ABD oldu.

Al Thumama Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Amerika Birleşik Devletleri'nin 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

ABD'ye galibiyeti getiren golü 38. dakikada Christian Pulisic kaydetti.

ABD ÇIKTI, İRAN VEDA ETTİ

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Bu skorun ardından ABD, puanını 5'e yükselterek B Grubunu 2. sırada tamamladı ve bir üst tura çıktı. 3 puanda kalan İran ise 3. sırada yer alarak Dünya Kıpası'na veda etti.

HOLLANDA İLE EŞLEŞTİLER

İran'ı eleyen Amerika Birleşik Devletleri'nin son 16 turundaki rakibi Hollanda oldu.

Öte yandan B Grubu'nun bir diğer maçında İngiltere, Galler'i 3-0 mağlup ederek liderlik koltuğunda bir üst tura yükseldi.

TAKIM OYUNU, GOLÜ GETİRDİ

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Karşılaşmanın 38. dakikasında rakip yarı alanın ortasında topla buluşan Weston McKennie, ceza sahası içine giren Sergino Dest'i gördü. Meşin yuvarlağı hiç bekletmeden içeriye çeviren Dest'in pasını Christian Pulisic tek vuruşla ağlarla buluşturdu ve takımını 1-0 öne geçirdi. Maçta başka gol olmadı ve ABD, müsabakadan 1-0'lık üstünlükle ayrıldı.

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