Son dakika: Abdülkadir Ömür'ün trafikteki hareketleri büyük tepki çekti! Makas attı, tehlike yaşattı...

Son dakika haberleri: Geride bıraktığımız sezonun 35. haftasında oynadığı Fraport TAV Antalyaspor maçında aldığı beraberlikle bitime üç hafta kala şampiyonluğu garantileyen Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür, gösterdiği performansla beğeni toplamıştı. Yeni sezon hazırlıklarına başlayan bordo - mavililerde yıldız futbolcunun ortaya çıkan videosu sonrasında sosyal medya karıştı.

DEVLERİN RADARINA GİRMİŞTİ

Altyapısından çıktığı Trabzonspor'da ortaya koyduğu oyunla dikkat çeken ve Avrupa devlerinin radarına giren Abdülkadir Ömür, Twitter'ın gündemine oturdu.

EMNİYET KEMERİ YOK, MAKAS...

Lüks arabasıyla trafiğe çıkan Ömür'ün yüksek hızla emniyet kemersiz giderken makas atması sosyal medyada büyük tepki çekti.

TEHLİKELİ HAREKETLER

Abdülkadir Ömür'ün aracını kullanırken çekilen videosunda yaptığı tehlikeli hareketlerin ardından "Milli formayı giyiyor, daha dikkatli davranması gerekli" tarzı yorumlar yapıldı.

KULÜPTEN AÇIKLAMA YAPILMADI

Genç futbolcunun sosyal medyaya düşen videosuyla ilgili Trabzonspor Kulübü'nden herhangi bir açıklama yapılmadı.



