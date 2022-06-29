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  4. Son dakika: Abdülkadir Ömür'ün trafikteki hareketleri büyük tepki çekti! Makas attı, tehlike yaşattı...

Son dakika: Abdülkadir Ömür'ün trafikteki hareketleri büyük tepki çekti! Makas attı, tehlike yaşattı...

29.06.2022 23:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig 2021/22 Ahmet Çalık Sezonu'nda bitime üç hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor'da kazanılan zaferde büyük pay sahibi olan Abdülkadir Ömür'ün sosyal medyaya düşen videosu büyük tepki çekti. Trafikte yaptığı hareketler sonrasında kaza tehlikesi oluşturan Ömür için Trabzonspor'dan herhangi bir açıklama gelmedi.

Son dakika: Abdülkadir Ömür'ün trafikteki hareketleri büyük tepki çekti! Makas attı, tehlike yaşattı...
Abdülkadir Ömür

Abdülkadir Ömür

TR Türkiye
Yaş: 23 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Trabzonspor
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Son dakika haberleri: Geride bıraktığımız sezonun 35. haftasında oynadığı Fraport TAV Antalyaspor maçında aldığı beraberlikle bitime üç hafta kala şampiyonluğu garantileyen Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür, gösterdiği performansla beğeni toplamıştı. Yeni sezon hazırlıklarına başlayan bordo - mavililerde yıldız futbolcunun ortaya çıkan videosu sonrasında sosyal medya karıştı.

DEVLERİN RADARINA GİRMİŞTİ

Altyapısından çıktığı Trabzonspor'da ortaya koyduğu oyunla dikkat çeken ve Avrupa devlerinin radarına giren Abdülkadir Ömür, Twitter'ın gündemine oturdu.

EMNİYET KEMERİ YOK, MAKAS...

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Lüks arabasıyla trafiğe çıkan Ömür'ün yüksek hızla emniyet kemersiz giderken makas atması sosyal medyada büyük tepki çekti.

TEHLİKELİ HAREKETLER

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Abdülkadir Ömür'ün aracını kullanırken çekilen videosunda yaptığı tehlikeli hareketlerin ardından "Milli formayı giyiyor, daha dikkatli davranması gerekli" tarzı yorumlar yapıldı.

KULÜPTEN AÇIKLAMA YAPILMADI

abdus

Genç futbolcunun sosyal medyaya düşen videosuyla ilgili Trabzonspor Kulübü'nden herhangi bir açıklama yapılmadı.


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