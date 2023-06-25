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Son dakika: Abdullah Avcı'dan Fenerbahçe açıklaması geldi! İsmail Kartal derken...

25.06.2023 21:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de yeni sezona iddialı bir kadroyla girmek isteyen Fenerbahçe; Ryan Kent, İrfan Can Eğribayat ve Edin Dzeko'yu transfer etmişti. Takviye çalışmalarını sürdüren sarı - lacivertlilerde Jorge Jesus'un ayrılığı sonrasında yeni teknik direktörün kim olacağı merak ediliyordu. Adaylar arasında yer alan Abdullah Avcı'dan Fenerbahçe için açıklama geldi. İşte detaylar...

Son dakika haberleri: Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götüren ancak Spor Toto Süper Lig'i ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe, yeni sezon planlamasını sürdürüyor. Kadrosunu Ryan Kent, İrfan Can Eğribayat ve Edin Dzeko'yu transfer ederek güçlendiren sarı - lacivertlilerde Jorge Jesus'un ayrılığı sonrasında yerine kimin geçeceği merak ediliyordu.

"YENİ HOCA TÜRK OLACAK"

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Başkan Ali Koç'un 'Yeni hoca Türk olacak' açıklamasının ardından gündeme İsmail Kartal, Abdullah Avcı, Sergen Yalçın ve Aykut Kocaman'ın isimleri gelmişti.

Adaylar arasında yer alan Abdullah Avcı, Fenerbahçe iddialarının ortaya çıkmasıyla birlikte TRT Spor'a açıklama yaptı.

"O SÖZLER GERÇEK DEĞİL"

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Tecrübeli çalıştırıcı, Trabzonspor'un başında yer aldığı dönemde muhabirin, "Hocam 38 senenin üzerine şampiyonluk yaşamak için 1 puan yeterli. Haftaya şampiyonluk maçına çıkıyorsunuz, ne düşünüyorsunuz?" şeklindeki sorusuna "38'i bilmem ama haftaya Trabzon şehrinin 11 yıllık şampiyonluk hasretine son vereceğiz." sözleriyle cevap verdiği haberinin gerçekle ilgisinin olmadığını açıkladı.

"EN BÜYÜK SİVİL TOPLUM ÖRGÜTÜ"

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Abdullah Avcı ayrıca, "Fenerbahçe, Türkiye'nin en büyük sivil toplum örgütüdür" sözlerini sarf etti.

Son olarak Trabzonspor'u çalıştıran Abdullah Avcı, 10 Kasım 2020'de başladığı görevinden 8 Mart 2023 tarihinde ayrılmıştı. 59 yaşındaki teknik adam, bordo - mavili ekiple 1 Süper Lig ve 2 Süper Kupa şampiyonluğu yaşamıştı.


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