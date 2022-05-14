SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Göztepe
  4. Son dakika: Abramovich, Göztepe'yi satın alacak mı? Mehmet Sepil açıkladı...

Son dakika: Abramovich, Göztepe'yi satın alacak mı? Mehmet Sepil açıkladı...

14.05.2022 11:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Göztepe Sportif Yatırımlar AŞ Sahibi Mehmet Sepil, kulübün devir sürecinin devam ettiğini açıklarken, Chelsea'yi satan Roman Abramovich hakkında çıkan iddialara da yanıt verdi. Abramovich, Göztepe'yi satın alacak mı? İşte cevabı...

Son dakika: Abramovich, Göztepe'yi satın alacak mı? Mehmet Sepil açıkladı...

Göztepe Sportif Yatırımlar AŞ Sahibi Mehmet Sepil, kulübün devir süreciyle görüşmelerin devam ettiğini, bunu en kısa zamanda bitirmek istediklerini kaydetti.

Sepil, kulüp başkanlığı görevinden ayrıldıktan sonra kulübün devri süreciyle ilgili Gürsel Aksel Stadı'nda düzenlediği basın toplantısında, eskiden beri Göztepeli olduğunu, bunun da devam edeceğini söyledi.

Kulüp başkanlığı görevinden ayrılmayı daha önce planladığını ancak bunu mart ayında açıkladığını aktaran Sepil, bundan önce kulüp hisselerinin devri için özellikle Avrupa ve ABD'den görüştükleri çeşitli fonlardan Danimarkalı bir fonla ilerleme kaydettiklerini ancak sonuç alamadıklarını anlattı.

Sepil, tüm fonların tekliflerinin birbirine benzediğini ancak Süper Lig'in düşen yayın gelirinin fonların karar verme sürecini etkilediğini belirterek, şöyle konuştu:

"Yayın ihalesinde geçen sene verilen TL bazında bile altında bir paraya yeni anlaşma olacak. Bu Süper Lig kulüpleri için çok büyük bir darbe olacak ama iyi haber şu. Ben yayın komisyonundaydım. Yayın ihalesini sonuçlandıramadık çünkü kulüpleri tatmin edecek bir teklif gelmedi. O yüzden mevcut yayıncıyla kontratını 1 veya 2 yıl uzatma süreci görüşülüyor. İhale sonuçlanması söz konusu değil. İhale başarısız olarak bitirilmesi kararı alındı komisyon tarafından ama Türk futbolu yayıncısız kalmasın diye, 5 senelik sözleşmesi bitmiş yayıncı kuruluşla şu anda görüşme halindeler bugünlerde de bitmesini bekliyoruz."

"ABRAMOVICH BALONU ÇIKTI"

Abramovich çıldırdı! Kesenin ağzını açtı

Mart ayındaki ayrılma kararının ardından Türk yatırımcıların Göztepe'ye ilgisinin olduğunu kaydeden Sepil, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu arada bir Abramovich balonu çıktı. Söyleyecek bir şey bulamıyorum. Biri, bir şey diyor, herkes inanıyor. Olayın ilk çıkışı İngiliz gazeteleri. O gazeteleri dikkatle okursanız, orada niyet okuyor, 'Abramovich ben Göztepe'yi alacağım' demiyor. Abramovich Chelsea'yi bıraktı, Türkiye'ye gitti, o zaman Göztepe'yi alır. Abramovich o dönemde Türkiye'de uzun zaman geçiriyordu ama amacı Göztepe'yi almak değildi. Ukrayna ile Rusya savaşında arabulucu olarak kullanılıyordu, o yüzden Türkiye'deydi."

Sepil, Roman Abramovich'i sadece İngiltere'de Chelsea maçlarına gittiğinde gördüğünü belirterek, "Bir-iki kez elini sıktım o kadar. Hiçbir zaman görmedim bu süreç içinde. Abramovich'ten ne telefon aldım, ne Abramovich'i gördüm." dedi.

"DEVİR İŞİNİ ÇOK HIZLI BİTİRMEMİZ GEREKİYOR"

Mehmet Sepil

Göztepe'yi borçsuz olarak devredeceğini aktaran Sepil, şöyle konuştu:

"Bitmiş bir süreç yok ama çok kısa zamanda bitirilmesi gereken bir süreç var. Önümüzdeki hafta Adana Demirspor maçı var, cumartesi günü oynuyoruz, saat 19.00'da. Cumartesi günü bizim ligimiz bitiyor, ondan sonra bizim bu devir işini çok hızlı şekilde bitirmemiz gerekiyor."

Sepil, Göztepeliliğini futbol dışındaki amatör branşlarda sürdürmek istediğini belirterek, "Devir olmama ihtimalini düşünmek bile istemiyorum, olacağına eminim. Mevcut şartlardaki en iyisini, benim kriterlerim çok yüksek. Gelecek hafta yeni yönetim kurulu başkanımız Murat Yazıcı ve yönetim kurulunu toplantıya çağıracağım. Onlarla durumu değerlendireceğiz, kötümser değilim, devir olmama senaryosunu düşünmek bile istemiyorum. Futbolda kesinlikle kalmak niyetinde değilim." ifadelerini kullandı.

TFF BAŞKANI OLACAK MI?

Mehmet Sepil

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı adaylığının söz konusu olmadığını kaydeden Sepil, "Şu an Türkiye'de futbolun sil baştan yapılması gerekiyor. TFF, Kulüpler Birliği... Spor yasası çok çok iyi bir başlangıç ama içinde bazı şeylerin değişmesi gerekiyor. İspanya'da bile 6 kere değişmiş. Kulüpler Birliği Başkanı seçildiğimde de ABD'deydim. Zaman zaman federasyon başkanlığı için ismimiz geçiyor. Benim birinci önceliğim Göztepe'dir. Benim futbolda olmamın sebebi Göztepe." diye konuştu.

Göztepe olarak ligden düşmenin kaldırılması için başvurmayacaklarını kaydeden Sepil, Süper Lig'in daha izlenebilir hale gelmesi için lig statüsünde çeşitli değişiklikler yapılabileceğini sözlerine ekledi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Göztepe'de Stjepan Tomas ile yollar ayrıldıGöztepe'de Stjepan Tomas ile yollar ayrıldı
Galatasaraylı eski futbolcunun kızı Yeliz Koç soyundu!Galatasaraylı eski futbolcunun kızı Yeliz Koç soyundu!
Emre Belözoğlu el sıkıştı! Beşiktaş...Emre Belözoğlu el sıkıştı! Beşiktaş...
Anahtar Kelimeler:
Göztepe son dakika haberi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'ye gelen Sibel Kekilli muhabirleri görünce bakın ne yaptı!

Türkiye'ye gelen Sibel Kekilli muhabirleri görünce bakın ne yaptı!

İlginç görüntüler ortaya çıktı! Parmağını böyle yalatmış...

İlginç görüntüler ortaya çıktı! Parmağını böyle yalatmış...

Nwakaeme, Trabzonspor ile anlaşamadı! Fenerbahçe...

Nwakaeme, Trabzonspor ile anlaşamadı! Fenerbahçe...

Balotelli 10 milyon euro... Burak Yılmaz ve Hulk ile görüşülecek

Balotelli 10 milyon euro... Burak Yılmaz ve Hulk ile görüşülecek

Bir devir sona eriyor! Fenerbahçeliler'i üzdü...

Bir devir sona eriyor! Fenerbahçeliler'i üzdü...

Torrent'e gönderme: 'Sorumlusu o'

Torrent'e gönderme: 'Sorumlusu o'

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

“Cinsel ilişki sırasında videoya çekti” dediler! Ortalık karıştı

“Cinsel ilişki sırasında videoya çekti” dediler! Ortalık karıştı

Bağışıklığı çelik gibi yapar, kalp sağlığını korur, cildi güzelleştirir...

Bağışıklığı çelik gibi yapar, kalp sağlığını korur, cildi güzelleştirir...

Acun Ilıcalı'nın çok konuşulan hem spor hem şık saatine alternatif öneriler

Acun Ilıcalı'nın çok konuşulan hem spor hem şık saatine alternatif öneriler

Çikolata ölüme meydan okuyor

Çikolata ölüme meydan okuyor

Yanına iki kişiyi daha aldı! Öğrencisine tecavüz etti

Yanına iki kişiyi daha aldı! Öğrencisine tecavüz etti

Ünlülerin yıllardır kullanmayı bırakamadığı parfümler ve alternatif önerileri

Ünlülerin yıllardır kullanmayı bırakamadığı parfümler ve alternatif önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.