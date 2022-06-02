Son dakika: Acun Ilıcalı, Fenerbahçeli yıldız Dimitris Pelkas'ı istiyor!

Son dakika habeleri: Dünyaca ünlü Portekizli teknik direktör Jorge Jesus'u göreve getiren Fenerbahçe'de takımdan ayrılacak isimler konusunda da iddialar gelmeye devam ediyor. İki sezondur sarı - lacivertli formayı terleten Yunan oyuncu Dimitris Pelkas'a İngiltere'den taliplilerin olduğu, gündemdeki sıcaklığını koruyor.

HULL CITY, PELKAS'I İSTİYOR

Akşam Gazetesi'nin haberine göre; Fenerbahçeli oluşuyla bilinen ünlü yapımcı Acun Ilıcalı'nın satın aldığı ve gelecek sezon Premier Lig'e çıkmayı zorlayabilecek bir takım oluşturmak isteyen Hull City, Pelkas'ı kadrosuna katmak istiyor.

ALİ KOÇ NE DEMİŞTİ?

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç daha önce yaptığı açıklamada, "Pelkas tabii ki satılmayacak. İmza atmadan açıklamıyoruz. Arkadaşlarım ya da ben bir haber sızdırdık mı? Bizim yoğurt yiyişimiz böyle." demişti.

PELKAS'A İLGİ GÖSTEREN ÇOK

İtalya Ligi ekiplerinden Bologna'nın dışında Rusya'dan Rubin Kazan'ın da Pelkas'ı takipte olduğu iddia edilmişti. 30 Haziran 2023 tarihine kadar Fenerbahçe ile kontratı devam eden Pelkas da sarı-lacivertli takımda mutlu olduğunu dile getirmişti.

FENERBAHÇE'DEKİ PERFORMANSI

2020 yılına Yunan ekibi PAOK'tan transfer edilen ve oyun stili ile Dybala'ya benzetilen Pelkas, Fenerbahçe'de 67 maçta 13 gol üretti. Transfermarkt verilerine göre; Pelkas'ın güncel piyasa değeri 4.5 milyon Euro olarak gösteriliyor.

