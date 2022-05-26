Son dakika: Acun Ilıcalı, Galatasaray'ın eski yıldızını Hull City'e alıyor!

Son dakika haberleri: Ünlü medya patronu Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, gelecek sezonun kadro planlamasına şimdiden başladı. Ilıcalı, Fulham ile sözleşmesi sona eren Galatasaray'ın eski oyuncusu Jean Michael Seri'yi transfer etmek istiyor.

ACUN ILICALI DEVREYE GİRİYOR

Football Insider'ın haberine göre; Hull City, Jean Michael Seri transferiyle dikkat çeken bir hamle yapmayı planlıyor. Acun Ilıcalı'nın da Fildişi Sahilli futbolcuya sıcak baktığı belirtiliyor. Ayrıca Ilıcalı'nın takımının Premier Lig hedefiyle bu yaz transfer döneminde etkin olabileceği ifade ediliyor.

BU SEZON SERI

Jean Michael Seri, bu sezon Fulham formasıyla Championship'te 33 maça çıktı ve 1 gol, 6 asistlik skor katkısı sağlarken takımının yeniden Premier Lig'e yükselmesinde büyük rol oynadı. Fakat Fulham, Seri'ye yeni bir sözleşme teklif etmeyecek ve Fildişi Sahili doğumlu tecrübeli oyuncu ile yolların ayrılacağı açıklandı.

GALATASARAY'DA NE YAPTI?

2019-20 sezonunda büyük umutlarla kiralık olarak Galatasaray'a transfer edilen Seri, 37 maçta forma giymiş ve 2 gol, 4 asistlik performans sergilemişti. İlk döneminde istikrar konusunda sorunlar yaşayan Fildişili futbolcu, Kadıköy'de oynanan Fenerbahçe derbisinde gösterdiği performansla taraftarların gönlünü kazanmayı başarmıştı.

