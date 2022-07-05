Son dakika: Acun Ilıcalı Nuri Şahin'in prensi Doğukan Sinik'in transferini bitiriyor! Anlaşma tamam...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de Fraport TAV Antalyaspor formasıyla gösterdiği performansla taraflı tarafsız herkesin beğenisini toplayan Doğukan Sinik'in adı, transferde sıkça anılıyordu. Başarılı futbolcu için Süper Lig devlerinin de teklif yaptığı iddia edilmişti ancak gerçek ortaya çıktı.
Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Türkiye'den bir transferi daha bitiriyor.
Fenerbahçe'den Ozan Tufan ile 3+1 yıllık sözleşme imzalayan ve Allahyar Sayyadmanesh'in bonservisini alan İngiliz ekibi, Antalyaspor ile Doğukan Sinik için anlaşma sağladı.
Milli futbolcunun, sağlık kontrolleri için İngiltere'ye gittiği ve transferin kısa süre içerisinde resmen açıklanacağı.
Geçtiğimiz sezon Akdeniz ekibindeki performansıyla dikkat çeken 23 yaşındaki futbolcu, 36 maçta 3 gol, 5 asislik bir skor katkısı yaptı.
Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, Fenerbahçe'den transfer edilen Ozan Tufan ve Allahyar Sayyadmanesh için toplam 7,5 milyon euro bonservis bedeli ödediklerini açıklamıştı.
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