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  4. Son dakika: Acun Ilıcalı, yeni lakabını duyunca şaştı kaldı! İngilizler artık böyle sesleniyor

Son dakika: Acun Ilıcalı, yeni lakabını duyunca şaştı kaldı! İngilizler artık böyle sesleniyor

20.01.2022 19:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tüm Türkiye, Acun Ilıcalı'nın İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'yi almasını konuşuyor. Hull City'yi satın aldıktan sonra ilk maçına giden Acun Ilıcalı, İngiliz taraftarların yoğun ilgisine maruz kaldı. İngilizler, Acun Ilıcalı'ya sevinç gösterilerinde bulundu. Öyle ki Acun Ilıcalı'ya yeni lakap bile taktılar... Hull City taraftarı İngiliz televizyoncu Simon Cowell'ı Acun Ilıcalı'ya benzetti ve 'Türk Simon Cowell' ismiyle seslendi. Acun Ilıcalı bu sesleri duyunca bir hayli şaşırdı.

Son dakika: Acun Ilıcalı, yeni lakabını duyunca şaştı kaldı! İngilizler artık böyle sesleniyor

Son dakika: Türk televizyonunun ünlü isimlerinin başında gelen Acun Ilıcalı, İngiltere Ligi'nde Hull City'yi resmen satın aldı. Futbola merakıyla bilinen Ilıcalı'nın bu hamlesi sadece Türkiye'de değil İngiltere'de de büyük yankı uyandırdı. Hull City'li taraftarlar Acun Ilıcalı haberini alınca adeta sevinçten çılgına döndü. Hull City'nin maçına giden Başkan Acun Ilıcalı'ya ilgi çok büyüktü. Öyle ki taraftarlar yeni başkanlarına lakap bile taktı...

ŞAŞKINLIĞINI GİZLEYEMEDİ

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Acun Ilıcalı maç öncesi taraftarların yoğun ilgisi karşısında bir hayli şaşırdı ve şaşkınlığını gizleyemedi. Taraftarların kendisine 'Türk Simon Cowell' diye seslenmesine de şaşıran Ilıcalı'nın lakabı da şimdiden belirlenmiş oldu.

SIMON COWELL KİMDİR?

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Simon Philip Cowell, İngiltere'de girişimcilik ve televizyon programları yapmasıyla tanınıyor. Cowell İngiltere ve Amerika'da yayınlanan büyük programlarda jüri üyeliği yapmasıyla biliniyor. Acun Ilıcalı'nın da bu tarz programlar yapması ve girişimci olması nedeniyle İngiliz taraftarlar Ilıcalı'ya bu lakabı taktı.


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Acun Ilıcalı
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