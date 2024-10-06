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SON DAKİKA: Adana Demirspor'da Murat Sancak depremi! İstifa ettiğini açıkladı... Yerini o isme bıraktı!

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
06.10.2024 21:13
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Son dakika... Adana Demirspor'da alınan üst üste kötü sonuçlara Samsunspor mücadelesi de eklenirken alınan bu mağlubiyetin Başkan Murat Sancak Adana ekibindeki görevinden istifa ettiğini açıkladı. İşte detaylar...

SON DAKİKA: Adana Demirspor'da Murat Sancak depremi! İstifa ettiğini açıkladı... Yerini o isme bıraktı!

Süper Lig'in 8. haftasında Samsunspor ile karşılaşan Adana Demirspor 7. dakikada penaltı golüyle öne geçse de üstünlüğünü koruyamadı ve mücadeleden 3-1'lik mağlubiyetle ayrılırken, ligde çıktığı 8. maçında 7. mağlubiyetini aldı.

GÖREVİNDEN İSTİFA ETTİ

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Alınan bu kötü sonuçların ardından Başkan Murat Sancak yaptığı yazılı açıklamayla görevinden ayrıldığını ve yerini Bedirhan Durak'a bıraktığını açıkladı.

YERİNİ O İSME BIRAKTI

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Murat Sancak yaptığı yazılı açıklamada "7 Ekim tarihi itibariyle Adana Demirspor Başkanlık görevine Bedirhan Durak atanmıştır." ifadelerini kullandı.

İŞTE O AÇIKLAMA...

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Adana Demirspor Murat Sancak son dakika
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