SON DAKİKA: Adana Demirspor'da Murat Sancak depremi! İstifa ettiğini açıkladı... Yerini o isme bıraktı!

Süper Lig'in 8. haftasında Samsunspor ile karşılaşan Adana Demirspor 7. dakikada penaltı golüyle öne geçse de üstünlüğünü koruyamadı ve mücadeleden 3-1'lik mağlubiyetle ayrılırken, ligde çıktığı 8. maçında 7. mağlubiyetini aldı.
Alınan bu kötü sonuçların ardından Başkan Murat Sancak yaptığı yazılı açıklamayla görevinden ayrıldığını ve yerini Bedirhan Durak'a bıraktığını açıkladı.
Murat Sancak yaptığı yazılı açıklamada "7 Ekim tarihi itibariyle Adana Demirspor Başkanlık görevine Bedirhan Durak atanmıştır." ifadelerini kullandı.