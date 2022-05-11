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Son dakika: Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella'dan Batshuayi sözleri! "Beğenmiyorsanız biz alalım"

11.05.2022 11:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig takımlarından Adana Demirspor’un Teknik Direktörü Vincenzo Montella katıldığı bir programda önemli açıklamalarda bulundu. Ligde en beğendiği golcü olarak Michy Batshuayi’yi işaret eden Montella, "Beğenmiyorlarsa seneye biz alalım" dedi. Taraftarlar da bu mesajı "hocamız seneye de bizimle" şeklinde yorumladı.

Son dakika: Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella'dan Batshuayi sözleri! "Beğenmiyorsanız biz alalım"

Son dakika haberi: Spor Toto Süper Lig'in flaş takımlarından Adana Demirspor'un teknik direktörü Vincenzo Montella, Beşiktaş'ta gösterdiği performans sonrası büyük eleştiri alan Michy Batshuayi ve gündem hakkında açıklamalarda bulundu.

Montella futbolcuyken de şimdi de kulübede oturmayı sevmediğini ifade ederek, "Maçı hep ayakta izlerim. Futbolcu iken yedek olmadan nefret ederdim. Şu anda en çok zorlandığım nokta ise futbolcularımın yedek bırakıldığında doğru reaksiyon vermemeleri oluyor. Örneğin yüzde 70 ile çalışıyorlarsa tamamını vermiyorsa beni zorluyor. Kendini hazır tutman gerekiyor her zaman.“ diye konuştu.

"GEREKİRSE GOLÜNÜZÜ ATIN, BANA KÜFREDİN"

BELHANDA_MANŞET

Belhanda’nın pazar günü attığı golden sonra kendisine gelerek gol sevinci yaşadığını söyleyen Montella, "Ben aslında bana kötü şeyler söylemesini bekliyordum. Baktığınızda çok istekli bir futbolcu ama fiziksel olarak bazı zorluklar yaşadı. Bazen futbolcularıma şunu söylüyorum. Yedek bırakıldığınızda tabi ki de bunu kabul etmeyin. Bunun için bir şeyler katmanız ve bunun için bir şeyler yapmanız geriyor. Gerekirse girin maça, gol atın ve bana küfredin“ dedi.

Bir takımda fark oluşturan her futbolcunun az süre alanlar olduğunu vurgulayan Montella, şöyle devam etti:

"Çünkü onların odakları ve istekleri kendilerini hazır tutmaları üst düzeyde olur. Her an sezonun kaderini değiştirebilirler, bunu yapmıyorlarsa zorlanırsınız“

"BALOTELLI'YE DÜRÜST OLMALIYIM"

balotelli

Balotelli gibi futbolcular hakkında da konuşan Montella, “Bu tür profesyonel iyi ve egolu futbolcuları yönetmek için net ve dürüst olmanız gerekiyor. Bir geçmişleri varsa bunu yansıtmak da onların elinde. Her zaman dürüst ve net olursanız, bu tür futbolcularla başarılı olursunuz“ ifadelerini kullandı.

"BATSHUAYI'Yİ BEĞENMİYORLARSA BİZ ALALIM"

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Süper Lig’deki en beğendiği futbolcunun Beşiktaş’ta forma giyen Batshuayi olduğunu söyleyen Montella, "Takıma çok yardımcı oluyor. Beğenmiyorlarsa seneye biz alalım" dedi.

Taraftarlar ise sosyal medyada "Montella, bu istek ile seneye de Adana’da olacağının sinyalini verdi" yorumunda bulundu.

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