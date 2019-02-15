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SON DAKİKA Adem Ljajic, Fenerbahçe derbisinde yok!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 15.02.2019 22:08 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ın Yeni Malatyaspor maçında gol sevinci sırasında sarı kart gören Adem Ljajic, Fenerbahçe derbisinde cezalı duruma düştü.

SON DAKİKA Adem Ljajic, Fenerbahçe derbisinde yok!

Beşiktaş'ın Süper Lig'in 22. haftasındaki Yeni Malatyaspor maçında takımını 2-1 öne geçiren Adem Ljajic abartılı gol sevinci sonrası sarı kart gördü.

Maç öncesi ceza sınırında bulunan Ljajic, gördüğü kartla Fenerbahçe derbisinde forma giyme şansını yitirmiş oldu.

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Beşiktaş Adem Ljajic Fenerbahçe

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