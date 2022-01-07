Son dakika... Adem Ljajic yuvadan uçuyor! Emre Belözoğlu kancayı taktı!

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın döneminde kadro dışı kalan ve takımdan ayrılması beklenen Adem Ljajic, Başakşehir'e imza atıyor.

Teknik direktör Emre Belözoğlu'nun çok istediği isimlerin başında gelen Ljajic ile prensip anlaşmasına varıldı. Sözleşme süresinin 1.5 yıl olması beklenirken resmi imzaların kısa süre içinde atılabileceği öğrenildi.

İTALYANLAR DA DEVREDE

Ljajic için İtalya'dan Cagliari, Genoa, Spezia ve Sampdoria da devrede bulunuyor.

Daha önce Serie A'da Inter, Torino, Roma ve Fiorentina formaları giyen Adem Ljajic, Beşiktaş formasıyla 85 resmi maça çıktı ve 18 gol - 26 asistlik bir performans gösterdi.

