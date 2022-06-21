Son dakika: Afrika'da 44 futbolcuya yaş sahtekarlığı soruşturması! Sergen Yalçın yıllar önce duyurmuştu...

Son dakika haberleri: Geçmişten günümüze Afrika'daki futbolcuların yaşları konusu zaman zaman gündeme gelmişti. Şimdiye kadar konuyla ilgili herhangi bir çalışma yapılmazken, Kamerun Futbol Federasyonu durumu ele aldı ve soruşturma başlatıldı.

FEDERASYONA ÇAĞRILDI

Kamerun Futbol Federasyonu Başkanlığı'na geçtiğimiz yılın Aralık ayında seçilen Samuel Eto'o; yaş konusuna değineceklerinin sinyallerini verirken, 8 kulüpten 44 futbolcu yaş sahtekarlığı konusunda soruşturmaya alındı. Bu futbolcular, 4-8 Temmuz tarihleri arasında sorgulanmak üzere federasyona çağrıldı.

YANLIŞ YAŞ VE KİMLİK

Oyuncuların yanlış yaş veya kimliğe sahip olmalarından şüpheleniliyor.

"SONUÇLARINA KATLANIRLAR"

Kamerun Futbol Federasyonu, oyunculardan avukatları olsun olmasın soruşturmaya katılmalarını istedi. "Aksi takdirde oyuncular gelmedikleri takdirde sonuçlarına katlanırlar" denildi.

SERGEN YALÇIN SÖYLEMİŞTİ

Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Sergen Yalçın, yıllar önce yorumculuk yaptığı sırada Afrikalı futbolcuların birden fazla pasaportu olduğunu iddia etmişti.

"AFRİKALI OYUNCULARIN YAŞI SAHTE"

Yalçın, "Afrikalıların en az 5-6 yaş ufaltması var. 30 yaşındayım diyorsa rahat 36-37 yaşındadır. Ben Aurelio'yu gördüm, benden büyük. Kesin büyük. Afrika'dan bir tane arkadaşım geldi benim, "Bunların 3-4 tane pasaportu var" diyor. "Sen bana sor, ben sana yaşını söyleyeyim" dedi. Afrikalı oyuncuların yaşları sahte. Hepsinin 3 tane pasaportu var. Resmi bilgidir bunlar. Bir oyuncu 20 yaşındaysa, 26-27'dir. Galatasaray'da oynayan Eboue'nin yaşı doğru mu? En az 6 yaş ufaltması var." ifadelerini kullanmıştı.



