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  4. Son dakika: Afrika'da 44 futbolcuya yaş sahtekarlığı soruşturması! Sergen Yalçın yıllar önce duyurmuştu...

Son dakika: Afrika'da 44 futbolcuya yaş sahtekarlığı soruşturması! Sergen Yalçın yıllar önce duyurmuştu...

21.06.2022 17:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Afrika'daki futbolcuların yaşlarıyla ilgili tartışmalar günden güne artarken, konuyla ilgili ilk somut adım Kamerun Futbol Federasyonu'ndan geldi. Federasyon başkanı Samuel Eto'o'nun bizzat ilgilendiği konu ile ilgili Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Sergen Yalçın'ın daha önce bu durumu televizyonda yorumculuk yaptığı yıllarda ele aldığı ortaya çıktı. İşte ayrıntılar...

Son dakika: Afrika'da 44 futbolcuya yaş sahtekarlığı soruşturması! Sergen Yalçın yıllar önce duyurmuştu...

Son dakika haberleri: Geçmişten günümüze Afrika'daki futbolcuların yaşları konusu zaman zaman gündeme gelmişti. Şimdiye kadar konuyla ilgili herhangi bir çalışma yapılmazken, Kamerun Futbol Federasyonu durumu ele aldı ve soruşturma başlatıldı.

FEDERASYONA ÇAĞRILDI

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Kamerun Futbol Federasyonu Başkanlığı'na geçtiğimiz yılın Aralık ayında seçilen Samuel Eto'o; yaş konusuna değineceklerinin sinyallerini verirken, 8 kulüpten 44 futbolcu yaş sahtekarlığı konusunda soruşturmaya alındı. Bu futbolcular, 4-8 Temmuz tarihleri arasında sorgulanmak üzere federasyona çağrıldı.

YANLIŞ YAŞ VE KİMLİK

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Oyuncuların yanlış yaş veya kimliğe sahip olmalarından şüpheleniliyor.

"SONUÇLARINA KATLANIRLAR"

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Kamerun Futbol Federasyonu, oyunculardan avukatları olsun olmasın soruşturmaya katılmalarını istedi. "Aksi takdirde oyuncular gelmedikleri takdirde sonuçlarına katlanırlar" denildi.

SERGEN YALÇIN SÖYLEMİŞTİ

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Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Sergen Yalçın, yıllar önce yorumculuk yaptığı sırada Afrikalı futbolcuların birden fazla pasaportu olduğunu iddia etmişti.

"AFRİKALI OYUNCULARIN YAŞI SAHTE"

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Yalçın, "Afrikalıların en az 5-6 yaş ufaltması var. 30 yaşındayım diyorsa rahat 36-37 yaşındadır. Ben Aurelio'yu gördüm, benden büyük. Kesin büyük. Afrika'dan bir tane arkadaşım geldi benim, "Bunların 3-4 tane pasaportu var" diyor. "Sen bana sor, ben sana yaşını söyleyeyim" dedi. Afrikalı oyuncuların yaşları sahte. Hepsinin 3 tane pasaportu var. Resmi bilgidir bunlar. Bir oyuncu 20 yaşındaysa, 26-27'dir. Galatasaray'da oynayan Eboue'nin yaşı doğru mu? En az 6 yaş ufaltması var." ifadelerini kullanmıştı.


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Sergen Yalçın Beşiktaş Futbol Kulübü Kamerun son dakika haberi
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