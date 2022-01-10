Son dakika: Ahmet Çakar'dan Beşiktaş kalecisi Ersin'e olay sözler! Milli yıldızla kıyasladı, "Eliyle falan değil, diliyle..."

Son dakika Beşiktaş haberleri... Süper Lig'in ikinci yarısına galibiyetle başlamak isteyen Beşiktaş, Çaykur Rizespor karşısında umduğunu bulamadı. Siyah-beyazlıların 2-2'lik beraberlikle sahadan ayrıldığı mücadeleyi Sabah gazetesindeki köşesinde değerlendiren Ahmet Çakar, genç kaleci Ersin Destanoğlu'nun performansını çok sert sözlerle eleştirdi.

"SONRA DİYORLAR Kİ 'TRABZONSPOR NASIL BU KADAR FARKI AÇTI'"

Ersin'in yediği gollerin takımın moralini düşürdüğünü belirten Ahmet Çakar, "Sonra diyorlar ki, 'Trabzonspor nasıl bu kadar farkı açtı'. Trabzon kalecisi Uğurcan, Ersin'in yediği iki golü de eliyle filan değil diliyle çıkartırdı." ifadelerini kullandı.

"BEŞİKTAŞ, EMİRHAN'I KAZANDI"

Çakar ayrıca karşılaşmaya performansıyla damga vuran ve Beşiktaş formasıyla ilk Süper Lig maçında gol atma başarısı gösteren Emirhan'dan övgüyle bahsederken, "Sonuçta Beşiktaş yine puan kaybetti ama belki de Emirhan'ı kazandı." dedi.

"İNANILIR GİBİ DEĞİL"

Beşiktaş'ın yediği ilk golde Josef'e faul yapıldığını ifade eden Çakar yazısını, "Beşiktaş'ın yediği ilk golde her ne kadar Ersin hatalı çıksa da golü atan oyuncu, Josef'i sırtından itiyor, boşa çıkıyor ve ayağı ile golü yapıyor. Hadi hakem görmedi. VAR niye müdahale etmiyor, inanılır gibi değil." cümleleriyle sonlandırdı.

