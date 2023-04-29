Son dakika: Ahmet Çakar'dan olay ifadeler! 'Türk futbolunda çok büyük iğrençlikler dönüyor!'

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de bitime kısa bir süre kala sıcak gelişmeler yaşanıyor. Şampiyonluk yarışının kızışmasıyla birlikte kulüpler arasındaki gerginlikler de artarken, kulüp başkanlarının Türkiye Futbol Federasyonu'na ziyaretleri dikkat çekmişti. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın zirve için çekiştiği sezonda flaş bir ifade kullanıldı.

Lider Galatasaray'ın üçüncü sıradaki Beşiktaş'a konuk olacağı 32. haftada ikinci basamakta yer alan Fenerbahçe, Demir Grup Sivasspor deplasmanında galibiyet arayacak.

Şampiyonluk yolunda kayıp yaşamak istemeyen takımlar çalışmalarına devam ederken, spor yazarı Ahmet Çakar'dan gündeme bomba gibi düşen ifadeler geldi.

Sabah Gazetesi'ndeki köşesinde "Ligde şampiyonluk yarışının kızıştığı bu dönemde kulüp başkanlarının Riva ziyaretlerini nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusunu cevaplayan Çakar'ın sözleri şu şekilde;

"YEMİN EDEBİLİRİM"

"Kapalı kapılar ardında Türk futbolunda çok büyük iğrençlikler döndüğünü biliyorum dersem yalan söylemiş olurum ama hissediyorum. İspat edemem ama yemin edebilirim."

"BÜYÜKEKŞİ YÜZÜNDEN..."

"Tüm kabahat TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'de. Bütün bu işlere yol veriyor. Manasız tarihlerde çok anlamsız görüşmeler yapıyor."

